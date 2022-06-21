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疫情下的夏至日 嘉義攝影達人拍到日出火燒雲

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
夏至的日出火燒雲，從嘉義遠眺大尖山、大塔山及玉山群峰一覽無遺。圖／取自「漫步在 雲端的阿里山」粉絲團
夏至的日出火燒雲，從嘉義遠眺大尖山、大塔山及玉山群峰一覽無遺。圖／取自「漫步在 雲端的阿里山」粉絲團

今天夏至日，嘉義縣北回歸線太陽館因疫情，停辦「立竿不見影」、「三龍取火」觀日活動，以太空館太空展為主題；喜歡攝影的「阿里山達人」黃源明，天未亮在牛稠溪橋附近，拍到夏至日出火燒雲，玉山群峰盡入畫面，還可看到玉山主峰攻頂山友頭燈燈光。

黃源明在臉書粉絲團「漫步在雲端的阿里山」，分享2022夏至日出火燒雲，嘉義脊梁山脈日出美景一覽無遺，包括大尖山、大塔山、大凍山、玉山（主峰、南峰、北峰、北北峰）都盡入眼簾，裁切版還可見到玉山登頂的山友燈光。

黃源明說，拍攝地點在嘉縣市交界台1省道牛稠溪橋附近，一早火燒雲共有兩波，4點40分前後出現第一波，5點日出前再一次，阿里山日出時間是5點20分左右，只要天候條件配合，嘉義平原地區有很多地方可以觀賞到日出火燒雲，這陣子大概在清晨4點半到5點半之間，但以5點以前的火燒雲最為壯觀，值得一大早守候。

嘉義有北緯23.5度北回歸線經過，夏至正午，太陽在正頭頂，垂直立竿在地面上，影子在竿子底部，因此看不到影子，就是「立竿不見影」的原理，夏至，陽光直射北緯23.5度，是1年中白天最長的1天，烈日當空，太陽館每年夏至日辦立竿不見影、三龍取火活動。

2年前夏至日，日環食發生在下午2點49分至下午5點26分，環食帶範圍含蓋嘉縣，縣府在太陽館打造太陽之都，舉辦日環食觀日嘉年華，今年疫情停辦觀日活動，讓遊客感到失望。

夏至的日出火燒雲，從嘉義遠眺大尖山、大塔山及玉山群峰一覽無遺。圖／取自「漫步在 雲端的阿里山」粉絲團
夏至的日出火燒雲，從嘉義遠眺大尖山、大塔山及玉山群峰一覽無遺。圖／取自「漫步在 雲端的阿里山」粉絲團
夏至的日出火燒雲，從嘉義遠眺大尖山、大塔山及玉山群峰一覽無遺。圖／取自「漫步在 雲端的阿里山」粉絲團
夏至的日出火燒雲，從嘉義遠眺大尖山、大塔山及玉山群峰一覽無遺。圖／取自「漫步在 雲端的阿里山」粉絲團

夏至 嘉義 玉山

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