衛福部草療茄荖山莊 成為英國皇家精神醫學院治療性社區

衛福部草屯療養院茄荖山莊是國內唯一擁有完整醫療專業團隊的戒癮治療性社區，也是台灣首座整合性藥癮醫療示範中心，透過課程、環境隔離等協助成癮者回歸社會，深化治療性社區16年，今年成為「英國皇家精神醫學院治療性社區」。

草屯療養院指出，該院茄荖山莊深耕在地治療性社區16年，為國內唯一擁有完整醫療專業團隊的戒癮治療性社區，於2019年成立台灣首座整合性藥癮醫療示範中心，並從早年僅收男性藥癮者，轉變為男女皆收的醫療模式藥癮治療性社區。

透過藥癮治療性社區模式，提供長期的獨立隔離環境，協助遠離毒品，更進行團體治療，以及人際互動與技藝學習課程，讓他們回歸社會後能有一技之長，而治療團隊在輔導患者過程，更持續深化該模式核心價值及服務品質，與國際接軌。

草療成癮治療科主任黃介良表示，近年除致力布建中部地區完整藥癮醫療服務資源、發展多元整合及可推廣實證的服務方案，並結合及輔導在地藥癮醫療處遇資源，建立藥物濫用早期發現早期介入機制。

今年更透過衛福部心理健康司「藥癮治療性社區服務模式多元發展計畫」經費補助爭取加入國際聯盟，其中「英國皇家精神醫學院治療性社區」是治療型社區的國際殿堂，致力於提升精神醫療專業水準和醫療品質，成為該院邁入國際的目標。