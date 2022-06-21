西拉雅國家風景區推出「吃冰節」、「我4大胃王」活動招客

西拉雅國家風景區管理處今天宣布7月2日於玉井北極殿前舉辦「西拉雅吃冰節」，推出「我4大胃王」活動，當天於指定店家消費滿200元可兌換「好芒扭蛋」一次，有機會將名店芒果冰、芒果乾等禮物帶回家。

「西拉雅吃冰節」慶祝「玉井芒果冰金氏世界紀錄」第四年，參考紀錄「1554」公斤打造重1.554公斤單人份特大芒果冰，招募參賽者挑戰「我4大胃王」芒果冰品比賽，10分鐘內最快吃完前3名可獲得獎金，活動自22日明晚8時起開放在Accupass線上報名，限量20名參賽、額滿為止。

另活動當天至玉井地區冰店、芒果乾行、黃金蕎麥探索館等指定店家消費滿200元，即可獲得「好芒扭蛋」扭蛋兌換券乙張，民眾可憑券前往玉井北極殿前廣場兌換代幣扭蛋，有機會把芒果冰、芒果乾或神秘好禮等獎項帶回家。