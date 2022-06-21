保存修復刻不容緩 專家指台兩鐵道「有世界遺產潛力」

鐵道專家、高雄餐旅大學兼任助理教授蘇昭旭於本月出版新書《世界的觀光鐵道》，從自身的豐富閱歷出發，分析世界各國觀光鐵道及文化資產鐵道的特色，也探討台灣鐵道發展機會。他認為，台鐵舊山線及阿里山森林鐵路都具有世界遺產潛力，應盡快加以保存並修復。

台鐵山線鐵路開闢於1908年，位於三義至豐原間的舊山線鐵路則在1998年退役，鐵軌路基仍保留，目前由苗栗縣政府經營鐵道自行車遊程。舊山線曾於2010年復駛觀光路線，但在2015年之後就未再有火車通行。蘇昭旭說，舊山線有著台鐵海拔最高的勝興車站、龍騰斷橋、大安溪鐵橋等景點，鐵路依著險峻的地形而建，見證台灣鐵道珍貴的歷史、更是昔日鐵道工藝的展現，是台灣打造文化資產鐵道的絕佳場域。

舊山線路廊包括苗栗縣內12.4公里、台中市內3.5公里，台鐵局與苗栗縣、台中市政府也針對未來復駛與否研議多時，目前仍朝鐵道復駛、鐵馬先行方向推動，維持鐵道自行車遊程來帶動地方觀光，交通部則向中央爭取經費，朝2025年舊山線復駛目標邁進。

蘇昭旭說明，文化資產鐵道其最重要的目的在保存、活化歷史，包含古蹟車站、隧道、橋梁及車廂等，亦能透過提升路線的服務品質與體驗，也能成為疫情過後吸引全球旅客的觀光鐵道。

蘇昭旭眼中另一處有世界遺產潛力的就是阿里山森林鐵路。他說明，阿里山森林鐵路結合當時日本、歐洲及美洲等最先進的登山鐵道工程技術，放眼世界都是相當珍貴的鐵道資產。由於阿里山林鐵從嘉義市海拔30公尺爬升至阿里山區2274公尺，如此陡峭的海拔落差，得仰賴螺旋線與Z字形路線的設計才能緩緩登上高山，展現出鐵道工程不畏艱難的精神，更是台灣鐵道史不朽的里程碑。

然而，阿里山森林鐵路開通以來不斷遭受天災侵擾，2009年的八八風災中更讓全線421處毀損，目前42號隧道仍不通，林鐵列車從嘉義站出發後僅能通到十字路站，無法行駛到阿里山。