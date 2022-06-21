基改埃及斑蚊會消滅登革熱或養出蚊子酷斯拉？放飛24億蚊子結果曝光

快入夏，氣溫飆升，蚊子季又要來了。你知道地球上最致命的動物，不是梭巡海岸的鯊魚，神出鬼沒的巨蟒，而是蚊子嗎？

每年全球被鯊魚咬死的頂多十人，蚊子卻感染了近七億人，造成超過100萬人死亡。尖銳的口器劃開肌膚，散佈登革熱、瘧疾、日本腦炎、黃熱病、茲卡病毒，猶如死亡天使。

「全球有一半的人口面臨病媒蚊的風險⋯⋯牠們對人類的苦難有著難以言喻的影響。」英國格林威治大學自然資源研究所資深研究員霍克斯（Frances Hawkes）告訴BBC。

雪上加霜的是，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的最新報告指出，全球暖化和極端氣候將助長埃及斑蚊在亞、歐、非和中南美洲的棲地擴張，預估2080年，登革熱的潛在受害者將再追加十億人。

並非所有的蚊子都會叮人。全球有3,500種蚊子，94%都是吃素的，剩下6%也僅有須產卵繁殖的母蚊子才會叮人。假如，人類能透過基因改造蚊子，用手術刀般的精準，消滅病媒蚊物種，我們該不該做？代價又是什麼？

這不是假設，而是現實。

由牛津大學孵化、比爾蓋茲挹資百萬的英國生技公司Oxitec，即鎖定散播登革熱、茲卡、黃熱病等病毒的埃及斑蚊，要讓其「絕子絕孫」。

他們基改不會叮人的公蚊子，編號OX5034，命名為「友善蚊」（Friendly Mosquito）。友善蚊被植入讓母蚊子致命的基因，與野生母蚊交配後，其繁衍的雌性後代註定活不到成年生子，而公蚊子不只活下來，還會將致命基因代代相傳；長此以往，母蚊子將逐漸死絕，整體族群數量也會減少。

其卵盒約一盒洗衣粉大小，方便寄送，只要加水，即可在社區裡養蚊子，低科技又成本低廉。

實驗證實，96%野外族群被基改蚊消滅

去年，基改蚊首次飛進美國田野。

Oxitec在佛羅里達的南方列嶼實驗。七個月內，野放近500萬隻基改埃及斑蚊，並用陷阱回收了2.2萬顆卵；經實驗室孵化，並藉由植入的基因標記分辨基改蚊後，該公司證實：所有帶有致命遺傳基因的母蚊子，都在成年前死光。

「每一隻帶有我們基因的孑孓都長成成年雄性⋯⋯沒有任何成年雌性，」Oxitec美國計畫總監維迪亞納坦（Rajeev Vaidyanathan）告訴《衛報》。

基改蚊是否確實減少野外族群數量，仍須更擴大實驗來解答，但該公司去年六月宣布，其巴西的基改蚊實驗已成功消滅96%的族群。

Oxitec-埃及斑蚊-基因改造-基改-蚊子-除蟲-友善蚊-卵盒-培育Oxitec研發的「友善蚊」卵盒體積小，加水就能培養基改蚊。圖片來源：Oxitec網站

族群數量減少，就意味著疾病的絕跡嗎？

加州大學戴維斯分校的昆蟲學家史考特（Thomas Scott）告訴權威科學期刊《自然》，少量的埃及斑蚊仍可能引爆疫情，並質疑這些實驗無法證明基改蚊有實際上的公衛影響力；因為不管是佛州島鏈，或是美國大陸的任何地方，都缺乏足夠的埃及斑蚊傳染確診案例。要評估其效益，須進行臨床試驗，有實驗組和對照組，唯所費不貲。

也有科學家警告這可能做白工。

佛羅里達大學「佛州醫學昆蟲學實驗室」的榮譽教授（Phil Lounibos）告訴《今日美國》一個蚊子物種的消失，可能會被「相同甚至在公衛上更棘手」的其他昆蟲補上，疾病傳播的更快、更遠、更勝被滅種的蚊子。

無論如何，美國環保署仍在三月開了綠燈，批准其在2024年前，於加州和佛州野放高達24億隻基改蚊。

根據口服毒性研究結果，美國環保署認為蝙蝠等可能吞食基改蚊的生物不會受到影響，亦不會對人類產生「不合理的不利影響」。

結果，當然是幾家歡樂幾家愁。

基改蚊的支持者，如佛羅里達島礁蚊蟲控制區（Florida Keys Mosquito Control District）認為應擁抱新科技，盡一切力量，保護居民和地方經濟。在2016年的縣公投中，33個選區裡，有31個投票支持基改蚊計畫。

「我們正在尋找任何可能有幫助的工具，」佛羅里達島礁蚊蟲控制區執行長萊爾（Andrea Leal）說。

新樣區加州也不乏支持者。

隸屬加州地方政府的三角洲蚊蟲控制區（Delta Mosquito and Vector Control District）主任，同時也是昆蟲學家的德本（Mustapha Debboun）告訴網路媒體Mashable：「這太天才了⋯⋯與其靠人力噴灑殺蟲劑滅蚊，我們利用公蚊子來替我們執行任務⋯⋯用自然對抗自然。」

支持者指出，靠殺蟲劑滅蚊，好比「丟炸彈」，好壞通殺，一併殺死了蜜蜂、蝴蝶等幫助授粉的昆蟲，重創食物網，蚊子卻逐漸產生抗藥性，使殺蟲劑效果愈來愈差。「你不得不一直噴，然後陷在抗藥性的困局，」加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）分子生物學家詹姆斯（Anthony James）向Mashable記者解釋。

相較之下，基改蚊猶如標靶治療，精準快速，不誤傷。

Oxitec表示，基改傳不過三代，三代後（約兩到三個月）致死基因即會消失，只要停止野放，族群即會回升，不會造成永久遺憾。

反對者並不埋單。

「科學中沒有什麼是100%有效的，公眾卻被要求相信Oxitec的實驗會成功，不會有任何基改雌蚊活下來，但我們怎麼知道呢？」反對友善蚊的環境團體「地球之友」食物與科技計畫主任波爾（Dana Perls）接受英國《衛報》採訪時說。

「一旦你將這些基改蚊釋放到環境中，就無法收回了⋯⋯此舉恐製造出新的問題，」她害怕這會打開潘朵拉的盒子，釋放災難。

而她看見了災難的影子：基改混種。

烏龍論文爆：基改蚊會產生更難殺死的混種後代！

2019年，一群學者在英國期刊《科學報告》發表了一篇爭議性極高的論文，該文指稱Oxitec在巴西樣區釋放的第一代基改蚊（編號OX513A）和當地蚊子雜交，不僅沒有死絕，還產生了「稀有但強壯的混種後代」。

該文聲稱，其基因採樣證實了「基因轉殖株已與目標族群結合」，估計約有5%到60%的蚊子帶有Oxitec基因蚊的DNA；並斷言結合了古巴、墨西哥和巴西當地三種基因的混種後代「強大到足以在自然中繁衍」，還在沒有證據的狀況下，宣稱「這很可能產生比釋放前還強大的族群。」

該研究忘了說的是，他們發現的混種，混的是蚊子自帶的「背景」基因，而非Oxitec植入的自殺基因和螢光標記基因。

科學界炸鍋了。

Oxitec科學暨監管事務負責人羅斯（Nathan Rose）向權威期刊《科學》表示，該研究並未測試混種蚊對殺蟲劑是否更有抵抗力，或更容易傳播疾病，卻聲稱其「更強大」。Oxitec已向該期刊的出版商投訴，要求調查其「誤導與純屬臆測的說詞」。

《科學》報導指出，連作者之一的卡普羅（Margareth Capurro）都跳出來說，他們沒有數據支持「強大混種」的說法，而且截至出版前，她都沒有看到最終文稿。她不是唯一一個。

去年三月，該期刊做出正式回應，其調查發現該論文充滿誤導嫌疑：包括他們其實只檢視了「缺乏轉殖基因的樣本的基因組」；採樣時間太短，「沒有證據證明滲入的非轉殖基因序列，會長期存在該族群」。

事實上，他們發現部份作者過去的論文，已發現轉殖基因會隨著時間消失，卻避而不談；缺乏數據支持強大混種的說法，反而有數據顯示部份混種個體在野放後快速衰弱。

最後，抨擊該文宣稱Oxitec的野放實驗缺乏監管是無的放矢，「Jokobina的蚊子野放計畫受到巴西國家生物安全技術委員會（National Technical Commission of Biosafety）的監督。」

然而，蚊子酷斯拉的可能性，已掀起反基改生物的巨浪，美國環保署上出現1.3萬則反對該計畫展延的意見。

波爾批評：「科學證據不完整就進行了初次野放……我們需要中立的獨立審查、透明性和公眾參與。」他們質疑農藥中常見的四環素會壓抑自殺基因，讓母蚊子逃出生天，恐產出可怕變種。

她同時質疑該研究的必要性。佛州列嶼分別在2010年和2020年，發生68和72起登革熱案例；至於新的野放地點加州，根本從未有任何登革熱、屈公病、茲卡或黃熱病的確診案例。

她認為，佛州跟加州根本沒必要承受實驗性生物科技的風險。

但近年的加州高溫旱象，導致池塘水位降低，溪流變慢，缺乏雨水沖刷的止水，成為埃及斑蚊的溫床，在加州迅速擴散，已被政府列為上升風險，未雨綢繆。

儘管美國環保署已通過，該計畫仍須佛州和加州地方政府審核批准。

基改蚊至今命運未卜。就像疫苗，沒有人能保證它完全沒有風險，問題是它能救多少人命，我們又願意承擔多少風險？這些，都需要科學研究來回答。

「全文轉載自未來城市(基改埃及斑蚊，會消滅登革熱或養出「蚊子酷斯拉」？美國放飛24億蚊子做實驗)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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