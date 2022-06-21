嚴重氣喘需個人化精準治療 疫情期間更要良好控制

70歲陳姓老翁有數十年氣喘病史，長期以吸入型藥物控制，但仍不時發作，加上常有胸悶、呼吸困難及慢性咳嗽症狀，到醫院進一步檢查發現他有特異性過敏原及高過敏指數，屬於嚴重的過敏性氣喘，醫師協助給予每月1次減敏針治療後，老翁氣喘症狀明顯改善，發作次數也大幅減少。

苗栗市大千綜合醫院胸腔內科主任陳信如表示，氣喘是一種常見的支氣管慢性發炎疾病，主要症狀為呼吸困難、喘鳴聲、咳嗽及胸悶，造成原因和個人體質、遺傳及環境因素有關。感冒、氣溫變化、抽菸、空氣汙染，甚至運動等都可能引起急性氣喘發作，除了會產生上述症狀，嚴重時甚至會致命。

因此，氣喘控制非常重要，除了要減少誘發氣喘的因子、按時配合使用吸入型長效控制藥物保養肺功能之外，嚴重的氣喘個案必須進行個人化精準治療，才能達到最好的療效。

近來新冠肺炎疫情擴散，對氣喘病人更是一大威脅。陳信如建議患者應盡速施打完整疫苗，降低重症住院及死亡率；外出全程戴口罩，避免到人潮擁擠或室內空氣不流通之處。