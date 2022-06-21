聽新聞
test
0:00 / 0:00
女子車禍後眼瞼外翻結膜炎 手術恢復美觀不再眼痛溢淚
高雄市一位50多歲吳女士今年發生車禍，造成右側顏面骨及眼眶骨折，術後復原不順利，右眼感染，甚至出現下眼瞼外翻，睡覺時無法完全閉上眼睛，常流眼淚及眼睛紅腫，經轉診再執行下眼瞼成型術治療後，下眼瞼回復到正常位置，眼睛不適症狀大幅改善，不再眼痛溢淚。
大同醫院整形外科主治醫師謝孟謙指出，吳女士透過轉診到大同醫院就醫，經門診評估，患者之前在別家醫院有執行過相同手術，但復原不如預期，下眼皮外翻未改善，也產生局部組織沾黏狀況。醫院以局部麻醉為患者進行下眼瞼成型術，同時解決溢淚、結膜發炎、乾眼及外觀問題。這類手術一般不需住院，患者術後三天就消腫，第六天回門診拆線。
謝孟謙表示，造成下眼瞼外翻的原因可能是外傷、燒燙傷，或感染潰瘍後的疤痕攣縮或組織缺損。另一常見原因則是醫美眼袋手術併發症或癒合過程不順利，例如術後出血過多或手術修掉過多眼皮。當眼瞼外翻發生時，輕微者可能會露出過多眼白，若外翻比較嚴重者，除了外觀受影響，眼睛將無法正常閉合，而眼球容易刺激、發炎，甚至導致乾眼症、眼角膜潰瘍。
謝孟謙說，許多民眾缺乏對眼瞼外翻的認識，輕忽眼瞼外翻的併發症，往往視力已經出現缺損才到醫院就醫，最好儘早接受手術治療。時間拖得越久，疤痕攣縮得越嚴重，將使手術困難度大幅增加，眼球視力可能出現不可逆的傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言