快訊

直播／周末效應確診數又往上 今本土+56339、115例死亡

大甲幼獅工業區2工人吸入沼氣 一人無呼吸心跳一人昏迷

二戰時期澎湖神明接炸彈？居民的口耳相傳與史實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子車禍後眼瞼外翻結膜炎 手術恢復美觀不再眼痛溢淚

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
大同醫院整形外科醫師謝孟謙表示，眼瞼外翻最好盡早接受手術治療。圖／大同醫院提供
大同醫院整形外科醫師謝孟謙表示，眼瞼外翻最好盡早接受手術治療。圖／大同醫院提供

高雄市一位50多歲吳女士今年發生車禍，造成右側顏面骨及眼眶骨折，術後復原不順利，右眼感染，甚至出現下眼瞼外翻，睡覺時無法完全閉上眼睛，常流眼淚及眼睛紅腫，經轉診再執行下眼瞼成型術治療後，下眼瞼回復到正常位置，眼睛不適症狀大幅改善，不再眼痛溢淚。

大同醫院整形外科主治醫師謝孟謙指出，吳女士透過轉診到大同醫院就醫，經門診評估，患者之前在別家醫院有執行過相同手術，但復原不如預期，下眼皮外翻未改善，也產生局部組織沾黏狀況。醫院以局部麻醉為患者進行下眼瞼成型術，同時解決溢淚、結膜發炎、乾眼及外觀問題。這類手術一般不需住院，患者術後三天就消腫，第六天回門診拆線。

謝孟謙表示，造成下眼瞼外翻的原因可能是外傷、燒燙傷，或感染潰瘍後的疤痕攣縮或組織缺損。另一常見原因則是醫美眼袋手術併發症或癒合過程不順利，例如術後出血過多或手術修掉過多眼皮。當眼瞼外翻發生時，輕微者可能會露出過多眼白，若外翻比較嚴重者，除了外觀受影響，眼睛將無法正常閉合，而眼球容易刺激、發炎，甚至導致乾眼症、眼角膜潰瘍。

謝孟謙說，許多民眾缺乏對眼瞼外翻的認識，輕忽眼瞼外翻的併發症，往往視力已經出現缺損才到醫院就醫，最好儘早接受手術治療。時間拖得越久，疤痕攣縮得越嚴重，將使手術困難度大幅增加，眼球視力可能出現不可逆的傷害。

上圖為術前照片，眼白明顯露出，無法正常閉合。下圖為術後立即的照片，眼瞼明顯往上提，眼白露出的部分減少，改善眼睛不適症狀。圖／大同醫院提供
上圖為術前照片，眼白明顯露出，無法正常閉合。下圖為術後立即的照片，眼瞼明顯往上提，眼白露出的部分減少，改善眼睛不適症狀。圖／大同醫院提供

手術 患者 視力

延伸閱讀

月經不規則、停經後出血 醫籲：盡速就醫

過敏性鼻炎半年不好？竟是腫瘤作崇！手術後逆轉人生

俠客之子歷經死亡危機 今年選秀最想加入湖人

何時該切除食道？醫師詳解食道癌手術過程及術前術後照顧

相關新聞

好熱！花東8縣市高溫特報 大台北地區小心午後雷陣雨

受到太平洋高壓的影響，未來一周天氣晴朗炎熱，不過氣象局簡任技正伍婉華提醒，山區、近山區的平地，中午以後有局部雷陣雨的機會...

對流雲系發展旺盛 雙北、竹苗等13縣市大雨特報

氣象局今天表示，對流雲系發展旺盛，針對雙北、竹苗等13縣市發布大雨特報

咬破舌頭卻痛好久？醫警告：血泡超過10天恐是重症徵兆

舌頭不只是品嚐美食的器官，舌頭本身的狀態好壞，更與身體健康有一定的關連。日本口腔醫師宮本日出最近就接受媒體「オトナンサー」專訪，分析舌頭如果出現類似血泡狀物體時，可能是什麼樣的情況。

股票假老師／假投資LINE群寫好詐騙劇本 民眾步步淪陷血本無歸

不少民眾收到熱情邀約簡訊被拉入投資群組，將百萬積蓄存到「投資老師」帳號，以為會代操作股票，被告知虧損時，要拿回資金還被要求付「保證金」，最後「已讀不回」才驚覺是詐騙，苦嘆血本無歸。 詐騙集團會分工扮演「投資老師」、助教、投資者，透過LINE或簡訊邀被害人加入社群看老師直播講解，扮演投資者的詐團成員則天花亂墜說已跟隨老師，買飆股獲利數十趴，鋪好一步步圈套，「沉浸式」讓民眾信以為真，步入陷阱。...

高屏等11縣市高溫炎熱 花蓮光復達37.1度

氣象局今天更新高溫資訊，雙北、台南、高屏、花東等地留意攝氏36度以上高溫，截至中午12時，氣溫以花蓮縣光復鄉37.1度最...

湧言會包場葉石濤紀錄片 盼民眾了解台灣文學脈絡

紀錄片「台灣男子葉石濤」日前在全台上映，民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵等湧言會成員今天宣布，將從南到北舉行8到10場的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。