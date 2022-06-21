女子車禍後眼瞼外翻結膜炎 手術恢復美觀不再眼痛溢淚

高雄市一位50多歲吳女士今年發生車禍，造成右側顏面骨及眼眶骨折，術後復原不順利，右眼感染，甚至出現下眼瞼外翻，睡覺時無法完全閉上眼睛，常流眼淚及眼睛紅腫，經轉診再執行下眼瞼成型術治療後，下眼瞼回復到正常位置，眼睛不適症狀大幅改善，不再眼痛溢淚。

大同醫院整形外科主治醫師謝孟謙指出，吳女士透過轉診到大同醫院就醫，經門診評估，患者之前在別家醫院有執行過相同手術，但復原不如預期，下眼皮外翻未改善，也產生局部組織沾黏狀況。醫院以局部麻醉為患者進行下眼瞼成型術，同時解決溢淚、結膜發炎、乾眼及外觀問題。這類手術一般不需住院，患者術後三天就消腫，第六天回門診拆線。

謝孟謙表示，造成下眼瞼外翻的原因可能是外傷、燒燙傷，或感染潰瘍後的疤痕攣縮或組織缺損。另一常見原因則是醫美眼袋手術併發症或癒合過程不順利，例如術後出血過多或手術修掉過多眼皮。當眼瞼外翻發生時，輕微者可能會露出過多眼白，若外翻比較嚴重者，除了外觀受影響，眼睛將無法正常閉合，而眼球容易刺激、發炎，甚至導致乾眼症、眼角膜潰瘍。