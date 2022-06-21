快訊

直播／周末效應確診數又往上 今本土+56339、115例死亡

大甲幼獅工業區2工人吸入沼氣 一人無呼吸心跳一人昏迷

二戰時期澎湖神明接炸彈？居民的口耳相傳與史實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

已完成主建築物興建工程 新竹馬偕兒童醫院9月營運

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
副市長沈慧虹今到馬偕兒童醫院關心施工及開幕籌備進度。圖／市府提供
副市長沈慧虹今到馬偕兒童醫院關心施工及開幕籌備進度。圖／市府提供

新竹市立馬偕兒童醫院2020年3月2日動土，至今已完成主建築物興建工程、取得使用執照，副市長沈慧虹今到馬偕兒童醫院關心施工及開幕籌備進度，她說，兒童醫院預計於今年9月正式營運，屆時就能與大家一起守護大新竹孩子們的健康。

沈慧虹今到馬偕兒童醫院關心進度及環境，包含大廳、急診兒科診療室、急診兒科急救室等，當她走到診療室，看到門上貼著「小兔子醫生」、「小鸚鵡醫生」時，讚孩子一定會喜歡可愛圖案；對院內桌椅稜角處，也特別提醒應有相應安全措施。

新竹馬偕醫院院長翁順隆說明，目前兒童醫院主建築已完成，施工單位正在進行室內空間精裝、醫療儀器進駐及營運前相關設備試運轉，預計於今年7月取得開業執照，試運轉順利後，於9月開始正式營運。

沈慧虹表示，兒童醫院從選定地方、找到最佳合作伙伴到施工，看到高樓平地起，就像夢想成真。事實上，醫院不只是政見呈現，也是協助桃竹苗地區孩子跟媽媽們保護健康的守護神，如今完工在即，很快就能為大家提供最好的服務。

衛生局表示，新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、以BOT方式委託，興建的兒童醫院，未來營運規畫將以兒童為中心結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供完整的婦幼醫療服務，二樓兒科門診空間，院方也與瑞信兒童基金會合作，以四季為主題，進行兒童友善主題候診空間裝修，可以提供就醫孩子及家屬一個友善休憩與喘息空間，讓兒童醫院不只是一間醫院。

新竹馬偕醫院院長翁順隆說明，目前兒童醫院主建築已完成，施工單位正在進行室內空間精裝、醫療儀器進駐及營運前相關設備試運轉。圖／市府提供
新竹馬偕醫院院長翁順隆說明，目前兒童醫院主建築已完成，施工單位正在進行室內空間精裝、醫療儀器進駐及營運前相關設備試運轉。圖／市府提供
新竹馬偕醫院院長翁順隆說明，目前兒童醫院主建築已完成，施工單位正在進行室內空間精裝、醫療儀器進駐及營運前相關設備試運轉。圖／市府提供
新竹馬偕醫院院長翁順隆說明，目前兒童醫院主建築已完成，施工單位正在進行室內空間精裝、醫療儀器進駐及營運前相關設備試運轉。圖／市府提供

馬偕醫院 新竹 沈慧虹

延伸閱讀

叫陣高虹安！沈慧虹稱高是觀光客 她才是大黑馬

林智堅確診開直播 預告七月初至中旬會辭竹市長

沈慧虹批她對新竹說三道四 高虹安回擊了

徵召選竹市長遭批評 沈慧虹：可為新竹人做到更多更好

相關新聞

好熱！花東8縣市高溫特報 大台北地區小心午後雷陣雨

受到太平洋高壓的影響，未來一周天氣晴朗炎熱，不過氣象局簡任技正伍婉華提醒，山區、近山區的平地，中午以後有局部雷陣雨的機會...

對流雲系發展旺盛 雙北、竹苗等13縣市大雨特報

氣象局今天表示，對流雲系發展旺盛，針對雙北、竹苗等13縣市發布大雨特報

咬破舌頭卻痛好久？醫警告：血泡超過10天恐是重症徵兆

舌頭不只是品嚐美食的器官，舌頭本身的狀態好壞，更與身體健康有一定的關連。日本口腔醫師宮本日出最近就接受媒體「オトナンサー」專訪，分析舌頭如果出現類似血泡狀物體時，可能是什麼樣的情況。

股票假老師／假投資LINE群寫好詐騙劇本 民眾步步淪陷血本無歸

不少民眾收到熱情邀約簡訊被拉入投資群組，將百萬積蓄存到「投資老師」帳號，以為會代操作股票，被告知虧損時，要拿回資金還被要求付「保證金」，最後「已讀不回」才驚覺是詐騙，苦嘆血本無歸。 詐騙集團會分工扮演「投資老師」、助教、投資者，透過LINE或簡訊邀被害人加入社群看老師直播講解，扮演投資者的詐團成員則天花亂墜說已跟隨老師，買飆股獲利數十趴，鋪好一步步圈套，「沉浸式」讓民眾信以為真，步入陷阱。...

高屏等11縣市高溫炎熱 花蓮光復達37.1度

氣象局今天更新高溫資訊，雙北、台南、高屏、花東等地留意攝氏36度以上高溫，截至中午12時，氣溫以花蓮縣光復鄉37.1度最...

湧言會包場葉石濤紀錄片 盼民眾了解台灣文學脈絡

紀錄片「台灣男子葉石濤」日前在全台上映，民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵等湧言會成員今天宣布，將從南到北舉行8到10場的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。