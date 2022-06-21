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已完成主建築物興建工程 新竹馬偕兒童醫院9月營運
新竹市立馬偕兒童醫院2020年3月2日動土，至今已完成主建築物興建工程、取得使用執照，副市長沈慧虹今到馬偕兒童醫院關心施工及開幕籌備進度，她說，兒童醫院預計於今年9月正式營運，屆時就能與大家一起守護大新竹孩子們的健康。
沈慧虹今到馬偕兒童醫院關心進度及環境，包含大廳、急診兒科診療室、急診兒科急救室等，當她走到診療室，看到門上貼著「小兔子醫生」、「小鸚鵡醫生」時，讚孩子一定會喜歡可愛圖案；對院內桌椅稜角處，也特別提醒應有相應安全措施。
新竹馬偕醫院院長翁順隆說明，目前兒童醫院主建築已完成，施工單位正在進行室內空間精裝、醫療儀器進駐及營運前相關設備試運轉，預計於今年7月取得開業執照，試運轉順利後，於9月開始正式營運。
沈慧虹表示，兒童醫院從選定地方、找到最佳合作伙伴到施工，看到高樓平地起，就像夢想成真。事實上，醫院不只是政見呈現，也是協助桃竹苗地區孩子跟媽媽們保護健康的守護神，如今完工在即，很快就能為大家提供最好的服務。
衛生局表示，新竹市馬偕兒童醫院是全國首座由地方政府主導、以BOT方式委託，興建的兒童醫院，未來營運規畫將以兒童為中心結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供完整的婦幼醫療服務，二樓兒科門診空間，院方也與瑞信兒童基金會合作，以四季為主題，進行兒童友善主題候診空間裝修，可以提供就醫孩子及家屬一個友善休憩與喘息空間，讓兒童醫院不只是一間醫院。
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