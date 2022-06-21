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無謂疫情影響！日本二手店2ndStreet進駐北車商圈 逾12,000件商品等消費者淘寶

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
來自日本最大連鎖二手店2nd Street終於在今年達成全台十家門市的里程碑，無畏疫情影響，最新店點就位於台北車站商圈，仍舊提供超過萬件商品，等待消費者前去淘寶。圖／2nd Street TAIWAN提供
來自日本最大連鎖二手店2nd Street終於在今年達成全台十家門市的里程碑，無畏疫情影響，最新店點就位於台北車站商圈，仍舊提供超過萬件商品，等待消費者前去淘寶。圖／2nd Street TAIWAN提供

自從2020年登台拓展據點，來自日本最大連鎖二手店2nd Street終於在今年達成全台十家門市的里程碑。無畏疫情影響，最新店點就位於台北車站商圈，仍舊提供超過萬件商品，等待消費者前去淘寶。

2nd Street選擇在新冠疫情最嚴峻的時候來台競逐二手市場版圖，陸續的在北、中、南各地成立新門市。還曾經舉辦過The North Face、Chanel和Levi's等品牌的主題式快閃活動，十分受到消費者歡迎。所以，繼5月首度進駐桃園統領百貨，成立品牌第九家實體門市後，拓展腳步沒有停歇，旋即又在6月開幕了台北車站館前店，這也是2nd Street來台後的第十家據點。但由於台北車站商圈，在這兩年因為疫情緣故顯得蕭條，包括了像是平價時尚品牌H&M、誠品書店台北地下街店，都因來客數變少，無力再撐起大坪數賣場壓力選擇撤離，因此2nd Street的挺進，讓市場都等著看品牌，是否有機會再刺激商圈發展。

全新的2nd Street台北車站館前店，就位於館前路上與UNIQLO為鄰居，賣場面積達到146坪。店內陳列商品如同以往，以日本及台灣各分店的精選商品、衣服、包包配件為主，店內合計提供超過12,000件的商品，可讓消費者盡情選購。而這家全新門市，也如同先前成立的據點，除了販售二手商品之外，也包含了收購服務。根據2nd Street表示，由於來台後深獲民眾的肯定，預計於2023年3月底前再開設7家實體店鋪，讓更多地區的消費者都能體驗二手商品魅力。

台北車站 品牌 疫情

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