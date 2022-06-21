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露營同好有福了！古坑十字關秘境打造生態綠色營地
雲林縣古坑鄉十字關早期規畫為勞工育樂中心，因地處偏僻、人煙罕至已近乎荒廢，縣府因應後疫情時代旅遊型態轉變，預期疫情緩和後，國旅將有一波復甦趨勢，投入4040萬元將十字關地區打造為雲林首座生態綠色露營場地，今天由縣長張麗善主持動工典禮，預計年底前可完工啟用。
張麗善表示，十字關遊憩區位於雲東風景遊憩區核心位置，也在湖山水庫水質水量保護區、大尖山斷層帶，已花費400萬元做環評，未來將以環境保護及生態復育為目標，導入低強度開發3E概念，結合生態(Ecology)、體驗(Experience)、探索(Explore)，讓民眾透過遊憩活動，達到寓教於樂意義。
張麗善也說，十字關遊憩區總面積達11公頃，已做了完整擘畫，設置6大12小露營區，並規畫生態區、體驗區、探索區，以及服務中心，盼打造雲林首座生態綠色營地，未來將由BOT案委托廠商做探索設施、設備規畫，結合露營、步道、產業發展，讓雲林縣山林之美大放異彩。
城鄉發展處長林長造說，古坑鄉樟湖十字關遊憩區因位處水保區、斷層帶，採低密度開發，縣府全額自籌4040萬元，打造露營場、公共廁所、盥洗設備、停車場及迴車彎設置，並串連周邊20條步道，工期180個日曆天，預計今年底前可完工啟用。
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