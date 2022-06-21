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長新冠如何照護 清淡飲食少吃冰冷食物修補元氣

中央社／ 台中21日電

國內本土疫情延燒，確診者康復後恐有長新冠後遺症，中重症、慢性病患者最易出現，醫師建議，飲食清淡，少吃冰冷東西，不要勉強運動再受寒，讓身體修補元氣。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）延燒，染疫後的「長新冠後遺症」（新冠長期症狀，LongCOVID）備受關注。光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，根據國外研究統計，Omicron感染者罹患長新冠的比例約在30%到60%左右，長新冠患者在康復後需要持續調養。

光田綜合醫院中醫部主任蔡岳廷提到，近日在臨床上已接到不少確診患者在康復後仍有不適症狀的案例，最常見的症狀是疲勞倦怠、咳嗽卡痰，部分人會出現胸悶、吸不過氣的症狀，幸好多數人的症狀都算輕微。

蔡岳廷表示，目前研究顯示，最容易出現長新冠後遺症的族群，就是中重症與慢性病患者，例如心血管疾病與糖尿病患者，都是高危險群，他建議中重症或慢性病的患者，康復後要好好調養病後的身體，除多加休息外，飲食清淡、少吃冰冷的東西，也不要勉強運動再受風寒，而是讓身體能修補元氣。

蔡岳庭就中醫的觀點指出，面對長新冠後遺症，中醫會以去邪、補正的概念來為患者來調養，還是要看患者的體質來對症下藥，例如，有些患者無力倦怠的症狀較嚴重，就會針對這個症狀來用藥。光田綜合醫院中醫部推出的元氣茶飲，其中的黃耆、白朮、防風三味藥，有益氣固表的功效，也有助於提升免疫力。

這波疫情許多確診者為小朋友，蔡岳庭發現，幼童對草藥的氣味較為敏感，常無法接受藥液包、藥粉，導致成效不佳。他說，這時可讓小朋友使用三伏貼貼到背部穴道，因三伏貼對呼吸道療效顯著，可誘發局部免疫反應，達到調節免疫系統。

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