關注兔唇兒童 黃子佼喜談育兒經

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】喜獲女兒的藝人黃子佼21日以一身帥氣牛仔外套、棕綠色潮褲出席羅慧夫顱顏基金會記者會，分享與女兒互動的過程。他感嘆，真的經歷過照超音波、坐月子等過程，才知道生小孩的不容易，還有天下父母的偉大。他也感謝女兒讓他的生命被填滿，並開玩笑說現在在路上大家都叫他「玉米爸，讓黃子佼消失了！」

黃子佼出席羅慧夫顱顏基金會在新北板橋遠百的「最初的感動2.0」開展記者會，並與基金會執行長陳依伶、兔唇寶寶靖靖和媽媽一同體驗互動式展覽。黃子佼不時對靖靖扮鬼臉，而靖靖也不怕生，在拍照的時候擺出很多動作，也會跟大人一起拍手，讓黃子佼直誇他很有氣場，「未來很適合當主持人！」

黃子佼說，這次展覽是將靜態的攝影展搬到戶外，進行沉浸式的體驗，他看到許多罕病幼童成長的故事，有些雖然不幸無法順利成長，但有更多克服困難，並有所成就者，這也顯示父母養育兒童的不容易。他呼籲，如果有遇到出生嬰兒有罕病的狀況，儘快進行產檢、向醫生諮詢。

「女兒把我的生命填滿了！」黃子佼受訪時笑說，過去總覺得生命有點空虛，30幾年的演藝生涯一直講話、分享很累，但在女兒出生後，覺得自己的人生有了更多意義。他開玩笑提到，有次買家電時，櫃姐直接稱呼他「玉米爸」，女兒的出生直接壓過自己的名氣，覺得很有趣。

他也爆料，過去老婆孟耿如就讀社工系時，就是在羅慧夫基金會實習，夫妻倆第一次約會，黃子佼就開車在基金會樓下接她，這也讓黃子佼覺得十分巧合，因此也驚喜宣布以女兒的名義捐給基金會10萬元。

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