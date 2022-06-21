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美白產品藏毒害 社交平台推波助瀾

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
資訊平台專家保羅故意向臉書提交違反規定的廣告，而該廣告不到一小時就被批准了。（臉書截圖）
資訊平台專家保羅故意向臉書提交違反規定的廣告，而該廣告不到一小時就被批准了。（臉書截圖）

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】社交平台隱藏有害的美白產品！美白產業日漸蓬勃，社交平台的行銷功不可沒。但專家們警告，社交平台上的廣告規範不足，通常隱藏了美白產品內含有害物質的資訊，甚至允許自製含汞、皮質類固醇等「美白秘方」的行銷。專家呼籲，科技企業應加強對廣告內容的把關，並應負責監督產品成分。

社交平台行銷推手

CNN》報導，美白產品的銷量呈現爆炸性的成長，而在社交平台上，各式廣告與推銷更是猖獗，光在抖音（TikTok）上，「#skinwhitening」（美白肌膚）標籤的瀏覽數超過了2.54億次，而「#skinlightening」（提亮肌膚）的瀏覽量也高達6200萬。

奈及利亞皮膚科醫生本森長期致力於對抗非洲的膚色歧視，反對有害的美白方式，並創辦「擁抱黑色素」倡議組織。她說，「社交平台已經成為銷售美白產品最有利的工具」，擔憂社交平台上的內容恐怕使民眾產生「淺色肌膚等於財富與成功」的偏見。

BuzzFoodNews》報導，相關企業常提供高額報酬，讓社交平台上的網紅推銷美白產品，如中國社交平台抖音上，網紅李佳琦向4480萬位粉絲宣傳美白；另外一位網紅駱王宇則對近2千萬的粉絲建議「要實現更白的肌膚」。

危險的美白秘方

專家警告說，透過社交平台販售美白產品相當容易，簡單幾個步驟就能在社交平台上設置商店，並向目標客戶發送廣告。但這些產品通常都具有汞、皮質類固醇等對人體有害的物質，但發文中卻見不到任何警告。

本森指出，數以萬計的美白產品氾濫於社交平台上，其中小型販售商或自製美白產品特別令人擔憂，因為他們不需要「食藥署的註冊或認證」，甚至不需要向消費者說明成份，只需要說「這是一個美白秘方」。

執法不足成問題

資訊平台專家凱蒂指出，「大多數科技公司並沒有充分執行他們現有的政策」，如臉書廣告政策明確禁止「會產生負面自我認知的飲食、減肥與健康產品」，而凱蒂故意向臉書提交違反規定的廣告，內容為深色皮膚的女性正在塗抹美白乳霜，一旁標語寫著「釋放你的隱藏美感」，而該廣告不到一小時就被批准了。

專家們呼籲，企業應確實執行政策，監督產品內容，更有效的保護年輕用戶。

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