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住一晚500有找！小鹿文娛13館聯合住宿券 挑戰最低價

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
路境行旅(台北)。圖／小鹿文娛提供
路境行旅(台北)。圖／小鹿文娛提供

夏季到來，迎接畢業季，旅宿集團小鹿文娛將於6/24~7/7舉辦限時兩周的線上旅展，聯合旗下13館推聯合住宿券，雙人最低980元，平均每人每晚不到500元。此外，也針對小資族同步推出3人及4人住宿券，可規劃一場經濟又熱血的環島旅行。

旅宿集團小鹿文娛主打翻玩空間，打造風格迥異的特色旅店，目前全台共有13間旅店，分布於台北、花蓮、恆春、桃園。其中，今年5月甫於花蓮開幕的「路徒行旅東大館」也首度參與旅展活動，館內以「海盜冒險精神」為主題，陪伴旅客探索旅途中的記憶寶藏，例如東大館鄰近東大門夜市、花蓮文創園區、公正包子等景點及美食。

小鹿文娛表示，因為疫情，許多學校被迫取消畢業旅行，親友出遊與聚會的機會也大為減少，因此錯過許多珍貴的回憶，此次線上旅展推出平價好入手的住宿券，除了讓民眾可以盡興出遊，也希望藉此機會回饋全民近年的努力防疫。

小鹿文娛線上旅展推出「雙人住宿券980元」、「3人住宿券1,980元」及「4人住宿券2,280元」等三種超值票券，購買票券即可以最低近1折的優惠價格，任選集團旗下13館入住。

聯合住宿券可使用館別，包含鄰近墾丁的「小迷鹿」及「小迷鹿．艾米會館」，位於花蓮市的「回然慢時旅居」及「路徒行旅東大館」，台北市的「路境行旅」、「谷墨商旅」、「路徒行旅中華館」、「路徒PLUS行旅主題館」、「路徒PLUS行旅站前館」、「謙商旅東門館」、「町．記憶旅店」及「町．記憶旅店3館」，還有在桃園機場旁的「町．草休行館」。

除了超低價房價優惠，各館也依據旅店特色，加碼提供升等、續住、汽機車租賃、免費設施使用等不同的好康優惠；線上旅展也可選擇「路境行旅主題空間」兌換方案，可任選KTV、電玩房、親子遊戲區等主題空間一票玩到底，使用方式豐富多元。

小鹿文娛線上旅展活動網址：https://pse.is/46kcnd

小迷鹿(墾丁)。圖／小鹿文娛提供
小迷鹿(墾丁)。圖／小鹿文娛提供
小迷鹿．艾米會館(墾丁)。圖／小鹿文娛提供
小迷鹿．艾米會館(墾丁)。圖／小鹿文娛提供
路徒行旅東大館(花蓮)。圖／小鹿文娛提供
路徒行旅東大館(花蓮)。圖／小鹿文娛提供

住宿券 旅展 花蓮

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