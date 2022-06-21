快訊

恩恩爸批新北把人命當阿貓阿狗「靠吹哨者才知真相」

女老師斜槓變IS恐怖分子 沒被洗腦卻教孩童發動恐攻

跟遠近馳名的父親斷絕關係！馬斯克之子申請改名、變性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南科大廠25歲工程師太操見茶色尿 中西醫搶救免洗腎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科大廠25歲工程師被操到將洗腎，中西醫治療撿回一命。記者周宗禎／攝影
南科大廠25歲工程師被操到將洗腎，中西醫治療撿回一命。記者周宗禎／攝影

南科某大廠25歲工程師工作壓力大、持續疲累，但為了績效硬撐，直到不久前出現「茶色尿」才就醫，出現症狀不到3個月竟惡化到即將洗腎；醫師診斷是「快速進展性腎炎」，經中西醫合併治療、搭配雷射針灸、終於延緩腎病惡化、並進步到不必洗腎。

奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱指出，這案例顯示年紀輕輕，就可能因各種不良條件造成腎臟急速惡化；呼籲民眾，勿忽略泡泡尿和茶色尿，定期健檢追蹤回診，才能及時治療。

這名工程師在南科工作壓力大、血壓高、常疲累，有蛋白尿，腎臟科醫師曾診斷有慢性腎臟病；3個月前重感冒就醫檢查，發現雙側腎臟腫大皮質增厚、蛋白尿合併血尿，近日更出現尿少、茶色尿，下肢水腫。

陳曉瑱發現患者皮膚及關節有過敏性紫癜，尿液檢查紅血球大於100，懷疑有腎絲球腎炎，轉介腎臟科主治醫師陳銳溢門診腎臟病理切片、顯現腎小球球囊內有新月體形成，診斷為「快速進展性腎炎」，住院治療。

經中西醫藥物治療，並以雷射針灸緩解，延緩腎臟萎縮與腎功能退化；兩個月後腎功能已進步到第2期、腎臟不再腫大、皮質平滑，已不需洗腎，且類固醇開始減量，病情明顯改善。

陳曉瑱指出，「快速進展性腎炎」起病急、預後差、死亡率高。病人一開始會出現蛋白尿合併水腫和高血壓，若不以為意，數周內會進展到血尿、少尿或無尿，短時間內如果未及時診斷，錯過治療時機，腎功能平均半年內就會快速惡化，最終發展為尿毒症。

陳曉瑱說，中醫治療快速進展性腎絲球腎炎有三個步驟，第一步清熱涼血，降低血管發炎反應。初期症狀蛋白尿合併血尿，在中醫屬於「尿血』、「血熱」、「尿濁」等。找出血管發炎原因並排除，臨床上可用白花蛇舌草、忍冬藤、紫花地丁、赤芍、牡丹皮等降低血管發炎。

中醫以滋陰、降火、化瘀同時進行，可使用雷射針灸調節免疫系統，降低發炎指數。動物實驗更證實低強度雷射針灸對腎間質纖維化具有保護作用。通過減輕發炎反應，防止腎小管纖維化。另類固醇、免疫抑制劑副作用，可用豬苓湯、溫膽湯等清利濕熱，減緩腎功能受損致蛋白流失。中醫及早介入治療，有助延緩腎臟惡化，也可減緩併發症。

南科大廠25歲工程師被操到將洗腎，中西醫治療撿回一命。記者周宗禎／攝影
南科大廠25歲工程師被操到將洗腎，中西醫治療撿回一命。記者周宗禎／攝影
南科大廠25歲工程師被操到將洗腎，中西醫治療撿回一命。記者周宗禎／攝影
南科大廠25歲工程師被操到將洗腎，中西醫治療撿回一命。記者周宗禎／攝影

中醫 腎功能 針灸

延伸閱讀

影／國道唯一紅綠燈奇觀　常壅塞、車禍死傷多終於要花22.5億改建

驅動IC大廠奇景 下修本季財測

南科聯絡道高架橋梁施工長達16個月 車道縮減籲改道

他確診住進專責病房 醫揭這症狀恐「腎衰竭」需洗腎

相關新聞

好熱！花東8縣市高溫特報 大台北地區小心午後雷陣雨

受到太平洋高壓的影響，未來一周天氣晴朗炎熱，不過氣象局簡任技正伍婉華提醒，山區、近山區的平地，中午以後有局部雷陣雨的機會...

咬破舌頭卻痛好久？醫警告：血泡超過10天恐是重症徵兆

舌頭不只是品嚐美食的器官，舌頭本身的狀態好壞，更與身體健康有一定的關連。日本口腔醫師宮本日出最近就接受媒體「オトナンサー」專訪，分析舌頭如果出現類似血泡狀物體時，可能是什麼樣的情況。

太平洋高壓增強 雙北、花東、高雄等8縣市高溫特報

氣象局表示，天氣高溫炎熱，今天中午前後台北市、雲林縣、台東縣地區，台南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連...

住一晚500有找！小鹿文娛13館聯合住宿券 挑戰最低價

夏季到來，迎接畢業季，旅宿集團小鹿文娛將於6/24~7/7舉辦限時兩周的線上旅展，聯合旗下13館推聯合住宿券，雙人最低9...

南科大廠25歲工程師太操見茶色尿 中西醫搶救免洗腎

南科某大廠25歲工程師工作壓力大、持續疲累，但為了績效硬撐，直到不久前出現「茶色尿」才就醫，出現症狀不到3個月竟惡化到即...

乳癌拖2年乳房內鈣化如「降雪」斑駁 醫苦勸治療才改善

60歲婦人罹患早期乳癌卻害怕治療，希望選擇自然療法扭轉病情，2年後再到台中慈濟醫院就診，病灶已從局部鈣化，進展為全乳房瀰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。