南科大廠25歲工程師太操見茶色尿 中西醫搶救免洗腎
南科某大廠25歲工程師工作壓力大、持續疲累，但為了績效硬撐，直到不久前出現「茶色尿」才就醫，出現症狀不到3個月竟惡化到即將洗腎；醫師診斷是「快速進展性腎炎」，經中西醫合併治療、搭配雷射針灸、終於延緩腎病惡化、並進步到不必洗腎。
奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱指出，這案例顯示年紀輕輕，就可能因各種不良條件造成腎臟急速惡化；呼籲民眾，勿忽略泡泡尿和茶色尿，定期健檢追蹤回診，才能及時治療。
這名工程師在南科工作壓力大、血壓高、常疲累，有蛋白尿，腎臟科醫師曾診斷有慢性腎臟病；3個月前重感冒就醫檢查，發現雙側腎臟腫大皮質增厚、蛋白尿合併血尿，近日更出現尿少、茶色尿，下肢水腫。
陳曉瑱發現患者皮膚及關節有過敏性紫癜，尿液檢查紅血球大於100，懷疑有腎絲球腎炎，轉介腎臟科主治醫師陳銳溢門診腎臟病理切片、顯現腎小球球囊內有新月體形成，診斷為「快速進展性腎炎」，住院治療。
經中西醫藥物治療，並以雷射針灸緩解，延緩腎臟萎縮與腎功能退化；兩個月後腎功能已進步到第2期、腎臟不再腫大、皮質平滑，已不需洗腎，且類固醇開始減量，病情明顯改善。
陳曉瑱指出，「快速進展性腎炎」起病急、預後差、死亡率高。病人一開始會出現蛋白尿合併水腫和高血壓，若不以為意，數周內會進展到血尿、少尿或無尿，短時間內如果未及時診斷，錯過治療時機，腎功能平均半年內就會快速惡化，最終發展為尿毒症。
陳曉瑱說，中醫治療快速進展性腎絲球腎炎有三個步驟，第一步清熱涼血，降低血管發炎反應。初期症狀蛋白尿合併血尿，在中醫屬於「尿血』、「血熱」、「尿濁」等。找出血管發炎原因並排除，臨床上可用白花蛇舌草、忍冬藤、紫花地丁、赤芍、牡丹皮等降低血管發炎。
中醫以滋陰、降火、化瘀同時進行，可使用雷射針灸調節免疫系統，降低發炎指數。動物實驗更證實低強度雷射針灸對腎間質纖維化具有保護作用。通過減輕發炎反應，防止腎小管纖維化。另類固醇、免疫抑制劑副作用，可用豬苓湯、溫膽湯等清利濕熱，減緩腎功能受損致蛋白流失。中醫及早介入治療，有助延緩腎臟惡化，也可減緩併發症。
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