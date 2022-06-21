南科大廠25歲工程師太操見茶色尿 中西醫搶救免洗腎

南科某大廠25歲工程師工作壓力大、持續疲累，但為了績效硬撐，直到不久前出現「茶色尿」才就醫，出現症狀不到3個月竟惡化到即將洗腎；醫師診斷是「快速進展性腎炎」，經中西醫合併治療、搭配雷射針灸、終於延緩腎病惡化、並進步到不必洗腎。

奇美醫學中心中醫部主治醫師陳曉瑱指出，這案例顯示年紀輕輕，就可能因各種不良條件造成腎臟急速惡化；呼籲民眾，勿忽略泡泡尿和茶色尿，定期健檢追蹤回診，才能及時治療。

這名工程師在南科工作壓力大、血壓高、常疲累，有蛋白尿，腎臟科醫師曾診斷有慢性腎臟病；3個月前重感冒就醫檢查，發現雙側腎臟腫大皮質增厚、蛋白尿合併血尿，近日更出現尿少、茶色尿，下肢水腫。

陳曉瑱發現患者皮膚及關節有過敏性紫癜，尿液檢查紅血球大於100，懷疑有腎絲球腎炎，轉介腎臟科主治醫師陳銳溢門診腎臟病理切片、顯現腎小球球囊內有新月體形成，診斷為「快速進展性腎炎」，住院治療。

經中西醫藥物治療，並以雷射針灸緩解，延緩腎臟萎縮與腎功能退化；兩個月後腎功能已進步到第2期、腎臟不再腫大、皮質平滑，已不需洗腎，且類固醇開始減量，病情明顯改善。

陳曉瑱指出，「快速進展性腎炎」起病急、預後差、死亡率高。病人一開始會出現蛋白尿合併水腫和高血壓，若不以為意，數周內會進展到血尿、少尿或無尿，短時間內如果未及時診斷，錯過治療時機，腎功能平均半年內就會快速惡化，最終發展為尿毒症。

陳曉瑱說，中醫治療快速進展性腎絲球腎炎有三個步驟，第一步清熱涼血，降低血管發炎反應。初期症狀蛋白尿合併血尿，在中醫屬於「尿血』、「血熱」、「尿濁」等。找出血管發炎原因並排除，臨床上可用白花蛇舌草、忍冬藤、紫花地丁、赤芍、牡丹皮等降低血管發炎。