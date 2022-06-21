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乳癌拖2年乳房內鈣化如「降雪」斑駁 醫苦勸治療才改善

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤苦勸婦人接受標準治療。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤苦勸婦人接受標準治療。圖／台中慈濟醫院提供

60歲婦人罹患早期乳癌卻害怕治療，希望選擇自然療法扭轉病情，2年後再到台中慈濟醫院就診，病灶已從局部鈣化，進展為全乳房瀰漫性鈣化點，如在乳房裡下場雪一般，並出現淋巴轉移，在院方苦勸下，婦人才願意使用標準治療，治療成效良好。

婦人兩年前乳房自我檢查，發現異狀，接受乳房檢查與組織切片，證實罹患尚未轉移的早期乳癌；醫師建議積極治療，但她害怕治療，則以「有私人事務，無法接受治療」理由，多次拒絕院方建議。

婦人放下工作，選擇到深山休息，希望用「自然療法」扭轉病情，並期間自行至檢驗所追蹤，結果癌症指數不降反升，回到台中慈濟醫院門診追蹤已過2年，發現病灶已轉移到淋巴結。

台中慈濟醫院乳房醫學中心主任林金瑤表示，婦人剛確診時是非常早期的乳癌，非常可惜未及時接受治療，再回門診時，不但病灶明顯變大、變多，甚至發現淋巴轉移，檢查影像中瀰漫性的鈣化點，彷彿是在乳房裡「下了一場雪」。

「即使如此，過去臨床經驗結果，個案只要好好接受專業治療，在團隊正向支持陪伴下，病人都能度過治療，病情得到很好的控制。」林金瑤向婦人苦口相勸，尋求專業早期治療，最後婦人完成乳癌標準治療，再次經由病理報告證實，得到極佳治療成效。

林金瑤也呼籲，乳癌連續13年都是台灣女性癌症第一名，定期接受檢查，早期發現並接受治療，才是保護自己最好的方式。

婦人乳房發現微鈣化點，確認罹患早期乳癌（左圖 ），延後治療再檢查，鈣化點如下雪並已出現淋巴轉移（右圖 ）圖／台中慈濟醫院提供
婦人乳房發現微鈣化點，確認罹患早期乳癌（左圖 ），延後治療再檢查，鈣化點如下雪並已出現淋巴轉移（右圖 ）圖／台中慈濟醫院提供

乳癌 淋巴 慈濟

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