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開放親友接機防疫專車補助卻仍持續 消費糾紛不斷

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
隨著疫情逐漸趨緩，指揮中心上周宣布，6月15日起抵台的航班旅客，可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊，開放首日即有2成入境旅客由親友接送。圖／報系資料照
隨著疫情逐漸趨緩，指揮中心上周宣布，6月15日起抵台的航班旅客，可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊，開放首日即有2成入境旅客由親友接送。圖／報系資料照

隨著疫情逐漸趨緩，指揮中心上周宣布，6月15日起抵台的航班旅客，可由親友接送，不再強制搭乘防疫車隊，開放首日即有2成入境旅客由親友接送。不過如今有租賃車業者反映，指指揮中心雖開放親友接送，不少親友選擇租用租賃車進行機場接機，但同時間，交通部的防疫專車補助仍持續進行，導致同樣都是租賃車接機，價差卻相當大，質疑交通部為什麼不取消補助。

租賃車業者表示，自從2020年3月24日邊境嚴管後，入境人士都必須要搭乘防疫專車，當時為了減輕民眾負擔，並增加司機誘因，所以針對防疫專車都有補助，其中短程行程以計程車跳表收費，車資最高僅需負擔1000元，長程行程則是使用租賃車，每車最多收取高鐵票價兩倍的價格。目前機場合作的防疫專車有3家租賃車業者以及計程車共同運送。

不過業者表示， 隨著入境旅客愈來愈多，防疫專車嚴重不足，乘客平均得等上40至90分鐘才搭得上車，儘管政府開放親友接送，但由於不是每個親友都有私家車，有些民眾就轉而向民間租賃車租用，進行機場接機。

業者表示，由於政府對於合作的防疫專車有補助，但一般民間的租賃車沒有補助，導致兩者出現相當大的價差，以桃園機場到台中為例，防疫專車收費約1050元，但民間租賃車則是2400元至3千元不等，導致衍生消費糾紛，以為是租賃車業者坐地起價、亂收費。

業者直言，既然都已經開放親友接送，為什麼補助不取消，這難道沒有圖利特定業者的嫌疑嗎？

對此，交通部航政司表示，目前是開放親友接送，租用租賃車接機應該是屬於特例，由於目前防疫政策仍是規定不能搭乘大眾運輸工具，所以目前還是會持續補助，後續會再作檢討。

至於防疫專車數量不足的部分，航政司表示，未來會視入境旅客總量管制的人數，以及車隊數量在做配稿，看看是否有增加的需求。

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