哈根達斯冰淇淋驗出未核准農藥 5471公斤邊境攔下

哈根達斯「香草冰淇淋」在邊境驗出未經台灣核准使用的微量農藥，2批共約5471公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。業者昨天自行宣布停止出貨並自主下架，消費者免費退貨退款。

衛生福利部食品藥物管理署上午公布最新邊境查驗不合格名單，共有14款食品、食品容器具檢驗不合格遭邊境攔下。

根據不合格產品清單，台灣通用磨坊股份有限公司自法國進口的「HAAGEN DAZS香草冰淇淋（ICECREAM B8/B9 VANILLA ）」、「「HAAGEN DAZS香草冰淇淋（ICE CREAM P9 VANILLA ）」，被檢出殘留農藥ethylene oxide各0.071ppm、0.072ppm，5471公斤遭邊境攔下，退運銷毀。

哈根達斯昨天表示，第一時間已將2批有疑慮產品進行封倉並且停止出貨，同時預防性自主下架有疑慮相關批號香草冰淇淋杯裝產品，並提供客戶退貨及消費者退款。

另外，億瓏貿易有限公司自印尼進口約385公斤的「MIE SEDAAPMIE SEDAAP杯麵-辣雞風味湯麵（AM034 MIE SEDAAP CUP RAWIT BINGIT RASAAYAM JERIT）」也被驗出殘留農藥ethylene oxide共40.542 ppm。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受中央社記者電話訪問指出，ethylene oxide在台灣並未核准使用，因此依相關退運或銷毀。

馬來西亞、泰國和塞席爾的食品也違規，包括科林商行有限公司從馬來西亞進口約60公斤的迷迭香粉農藥超標；海星國際有限公司從塞席爾進口的冷凍旗魚，及璨霖有限公司從泰國進口新鮮青花菜，則都被驗出重金屬含量不符合規定。

陳慶裕另表示，益進實業有限公司、金興發股份有限公司各自從中國大陸進口的塑膠菜板、不沾手零食夾等塑膠製品，均未通過溶出試驗，酸性碰到酸類食物會溶出原料殘渣，還有萬鴻貿易有限公司從中國進口的船型紙盒，因內層塑膠塗層未通過溶出試驗，全部遭退運銷毀。