東港今年最大尾黑鮪現身 老船長笑：這尾早期算普通的

屏東黑鮪魚文化觀光季已進入尾聲，今年雖受到疫情影響觀光客減少，但黑鮪入港量仍處於高檔，近日每天都有上百尾進港拍賣，今天拍賣1尾重372公斤黑鮪魚，也是今年以來最重的，成為賣場的焦點，最後以1公斤370元成交，高於低於300元的均價；資深船長笑說，在30年前動輒上萬尾進港的年代，逾500公斤以才是大尾，這還算普通的。

邁入第22年的屏東黑鮪魚文化觀光季，去年在嚴峻的疫情三級警戒中落幕，今年隨著政府定調經濟與防疫並重模式後，縣府如期舉行。

漁獲部分，東港區漁會統計，去年進港拍賣4367尾，創近13年來新高，目前按時序6月底進入尾聲，但捕撈量應遞減的情況未發生，昨天單日上市量還有139尾2萬6058公斤，是最大宗魚種，累計3845尾，去年和今年捕獲量都算多

價格部分，去年黑鮪大豐收卻受疫情影響買氣，在5月底一度創下平均每公斤149元歷史低價，直到7月因量少才回升；今年從4月5日第一鮪進港後，拍賣均價由每公斤千元一路下跌，月中開始跌破300元，昨天的均價214跌至新低，預估量少後價格會回漲；今天進港拍賣1尾重372公斤黑鮪魚，也是今年以來最重的，因肉質油花均佳且體型大，以1公斤370元好價成交。

「這在當年，還算普通的呢！」68歲船長吳東榮說，30年前那個年代，東港漁港全年捕獲量動輒上萬尾，黑鲔魚最大的是500多公斤，300多公斤還是普通的，沒想到現在300多公斤可以得第一。