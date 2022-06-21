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影／中醫呼籲勿迷信無敵星星 二次染疫症狀恐加劇

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院中醫部蔡岳廷主任提醒中重症與慢性病患者，要小心康復後的長新冠症狀。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院中醫部蔡岳廷主任提醒中重症與慢性病患者，要小心康復後的長新冠症狀。圖／光田綜合醫院提供

新冠肺炎確診人數多，中醫師呼籲勿迷信無敵星星，二次染疫症狀恐加劇，也提醒康復後調養身體，除了多休息，飲食清淡少吃冰冷食物，讓身體能修補元氣。

根據國外的研究統計，Omicron感染者罹患長新冠的比例約在30%到60%左右，等於全台至少可能有30萬以上的長新冠患者在康復後需要持續調養。

光田綜合醫院中醫部主任蔡岳廷表示，近日在臨床上已接到不少確診患者在康復後仍有不適症狀的案例，他說最常見的症狀是疲勞倦怠、咳嗽卡痰，部分人會出現胸悶、吸不過氣的症狀，幸好多數人的症狀都算輕微，但因個案還不少，因此即使康復，民眾還是要好好留意自己的健康。

蔡岳廷表示，目前的研究顯示，最容易出現長新冠後遺症的族群，就是中重症與慢性病患者，例如心血管疾病與糖尿病患者，都是高危險群，他建議中重症或慢性病的患者，康復後要好好調養病後的身體，除了多休息，盡量飲食清淡，少吃冰冷的東西，也不要勉強運動再受風寒，讓身體能修補元氣。

蔡岳廷說，面對長新冠後遺症，中醫會以「去邪、補正」的概念來為患者來調養，要看患者的體質來對證下藥，例如有些患者無力倦怠的症狀較嚴重，就會針對這個症狀來用藥；他也推薦光田綜合醫院中醫部推出的元氣茶飲，「其中的黃耆、白朮、防風三味藥，有益氣固表的功效，也有助於提升免疫力。」

這波疫情有不少確診者都是小朋友，蔡岳廷表示，幼童跟兒童因為對草藥的氣味比較敏感，常無法接受藥液包或藥粉，導致成效不佳，他說這個時候可以讓小朋友使用三伏貼貼在背部穴道，三伏貼對呼吸道問題的療效相當顯著，且可誘發局部免疫反應，進而達到調節整體免疫系統的功效。

蔡岳廷強調康復後持續做好防疫工作很重要，千萬不要以為確診後有「無敵星星」，他說有一位打滿三劑後確診的年輕人，康復後再度染疫，而且第二次的症狀比第一次嚴重很多，所以即使康復，防疫工作還是不可少，絕不能小看病毒的威力。

患者 中醫 長新冠

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