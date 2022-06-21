好熱！花東8縣市高溫特報 大台北地區小心午後雷陣雨

受到太平洋高壓的影響，未來一周天氣晴朗炎熱，不過氣象局簡任技正伍婉華提醒，山區、近山區的平地，中午以後有局部雷陣雨的機會，提醒民眾外出記得多補充水分、做好防曬，若前往山區活動，要記得攜帶雨具。

伍婉華表示，受到太平洋高壓影響，台灣上空幾乎無雲，各地都看得到陽光，不過也可以看得到隨著太平洋高壓發展，山區發展對流雲系往不同方向移動，換句話說，不同地區的近山區平地容易有午後雷陣雨。

伍婉華說，未來一周各地高溫炎熱，馬祖高溫27度、金門29度、澎湖31度、花蓮宜蘭32度，其他各地34、35度，其中盆地區域、縱谷、西部近山區、河谷，會出現36度甚至是更高的氣溫。

伍婉華也提到，氣象局今針對大台北地區、雲林縣、台南、高雄近山區河谷、花蓮縱谷、台東發布高溫資訊，尤其是台北市、台南、高雄近山區河谷、花蓮縱谷、台東等底，可能會有連續多天36度或是更高氣溫。

伍婉華表示，未來兩天天氣都和今天類似，今天馬祖天氣較不穩，有零星短暫降雨，南部地區早上也可能有零星短暫降雨，其他各地看得到陽光；中午以後山區、大台北地區、宜蘭要小心午後局部雷陣雨；明天也類似，其中東南部也可能出現零星短暫降雨。

伍婉華表示，周四清晨到隔天上午，南部、東南部有零星短暫降雨，其他各地看得陽光，山區、西部近山區要注意午後雷陣雨。