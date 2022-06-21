周末當雲林文青 夏季第1場創藝市集6月25日登場

雲林創意設計中心邀集40家在地特色店家、文創工作者與青年設計師進駐，展示生活、時尚、工藝、創意與趣味雜貨等逾百種藝品，6月25日走到戶外舉辦YCDC創藝市集，現場還將有拼布DIY教學與民眾互動。

縣府文化觀光處約2年前成立雲林創意設計中心，輔導青年創業、產品創新、文創產業升級轉型，透過教育訓練、培力、媒合與銷售，提供產品設計新資訊，也以「雲創點睛」品牌行銷文創品，降低職人創業與研發初期成本及風險。

為了提高曝光度，文化觀光處長陳璧君說，今年夏天首推Yunlin Best創藝百選特展，6月25日在文觀處戶外空間舉辦YCDC創藝市集，在這場SUMMER PARTY中以文創會友。

縣長張麗善說，Yunlin Best創藝百選特展邀請縣內特色店家、文創工作者與青年設計師等，展現設計與創意能量成果，結合海洋、派對、熱情等夏日元素呈現，迎接夏季雲林好時光。

張麗善透露，現場除有以雲林花香調配而成的香氛酒精「神農少女」，還有自創潮牌「Beigang culture」的時尚單品，參觀民眾沉浸空間裡宛如在多元面貌生活想像中，能直接感受Yunlin Best的創藝能量。

陳璧君說，6月25日YCDC創藝市集有各式藝品，也有許多特色美食攤位、胖卡、餐車，另「雲林行動書車」、咖啡閱讀廣場持續推動借書服務，當日還有太日樂集與街頭藝人演出，消費滿額還可參加抽獎。