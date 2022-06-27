淨水器耗材好貴捨不得花錢裝?過來人：使用「國民淨水器」輕鬆省錢喝好水

根據調查，台灣居家裝設淨水設備的普及率已經突破5成，擁有乾淨的水質是許多消費者在意的重點。但社群中經常看見有網友表示：「淨水器每次要更換濾心耗材時，總會覺得又要花錢了、好心疼！」淨水器濾心有使用壽命，累積許多髒污的濾心若不定期更換，會讓過濾的飲用水品質下降，究竟要如何因應機器和耗材的花費，才能減輕負擔、真正把錢花在刀口上?

「國民淨水器」益之源eSpring邀請使用者分享經驗，過來人紛紛表示：「家人一開始也會覺得濾心很貴，但一天存個10幾、20塊，存到一年後換濾心，錢還有找呢」、「我覺得益之源的水很新鮮，最主要是帶給我們一家四口很大的方便」、「一支濾心可以過濾5000公升的水，洗菜也可以用過濾水，盡量洗，很划算！」

比瓶裝水更划算、更環保！

安裝淨水器的確是一筆開銷，但是家裡有一台淨水器，打開水龍頭就能喝到乾淨好水，不只能換來無價健康與生活上的便利，更確切來說，它比瓶裝水便宜很多！很多人習慣出門在外買水喝，倘若以超商一瓶水20元計算，每天一瓶，一年下來要喝掉7300元，更何況每人每天建議飲水量不只600C.C，一家四口一天的飲水花費更是驚人。

使用淨水器過濾水比喝瓶裝水更划算，也能減少對環境的汙染。 圖╱shutterstock

喝瓶裝水不僅不划算，還會對環境造成負擔，根據環保署統計，台灣人一年就喝掉了46億支瓶裝飲料，而寶特瓶從原油提煉、運送和處理廢棄物所耗的能源，都是促成地球暖化的幫兇。

聰明喝好水，就要選有認證、有口碑的「國民淨水器」

想要追求健康永續生活?不光只有多喝水，更要聰明喝好水！安麗益之源淨水器透過「雙淨化二合一濾心匣」：高密度活性碳濾心和紫外線燈管，能有效濾除超過160種污染物和99.99%細菌病毒，讓家中飲用水遠離細菌病毒、影響健康的污染物的威脅。此外，益之源淨水器榮獲國際權威淨水認證機構—美國國家衛生基金會(NSF)多項認證，有鑑於近年因工業和社會發達，許多威脅健康的新興污染物如：藥物、除草劑、殺蟲劑與雙酚A等引起關切，益之源淨水器也與時俱進，成為全球第一個通過NSF 401號 15項新興污染物全機檢驗的淨水器。

「國民淨水器」益之源口碑好、CP值高，擁有NSF多項認證，讓全家人安心喝好水。 圖╱shutterstock

經益之源過濾後的水，不須煮沸即可生飲，水質喝起來純淨甘甜，並保留對人體有益的礦物質，讓全家人都愛上喝水。使用濾淨水來煮飯、做料理也不用擔心水中異味影響食材味道。益之源一支濾心濾淨量高達5000公升，以一般四口家庭用水量來算，平均一年才需要更換一次；淨水器的e化監測系統會紀錄用量和使用時間，自動提醒更換濾心，且濾心只有一顆，更換時方便又快速。

精打細算是現代人必備的技能之一，天天都要喝的水，當然也要講究品質和CP值。健康無價，益之源淨水器過濾掉潛在的健康威脅，安裝維護簡單又輕鬆，不僅比長期喝瓶裝水更省錢，也更省心和省事；不用外出買水，省下來的時間就用來陪伴家人，享受純淨好水，讓生活回甘。更多使用者心得請參閱