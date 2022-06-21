快訊

《刺胳針》研究：Omicron引發新冠後遺症風險比Delta低！醫師提醒一件事

恩恩錄音檔曝光挨批官僚殺人 衛生局發聲明：勿惡意曲解

台灣考招淪四不像 看美國名校怎麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空間縫合及翻轉！台南建築3年展看距離間的巧思

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市都發局以小東路台南公宅及鐵路地下化台南車站，參展「建築，之間的距離」。圖／台南市都發局提供
台南市都發局以小東路台南公宅及鐵路地下化台南車站，參展「建築，之間的距離」。圖／台南市都發局提供

今年台南建築3年展以「建築，之間的距離」為主題正在南美館2館展出，都發局以自行辦理的小東路台南公宅及鐵路地下化台南車站參展，兩案建築與鐵路地下化廊帶間都有設計巧思，不只考慮建築間的距離，更放大到建築與都市空間的距離，值得細細品味。

都發局表示，「建築，之間的距離」可能是實體距離、心理距離，也可能是400年的歷史距離，今年由台南市建築師公會辦理的建築3年展在美術館盛大辦理，作為迎接2024年台南建城400年慶典的預備。

全台建築師百件以上傑出建築作品模型齊聚一堂，並規畫公共建築展區展示台南市重大公共建設成果，其中都發局展出的小東公宅及台南車站，可看出鐵路地下化後的都市空間縫合及翻轉，未來將是市區的發展規畫重點，值得一看。

都發局長莊德樑說，小東路台南公宅是南市首發自建只租不售的社會住宅，基地鄰近台南火車站，未來鐵路地下化後，將成為綠廊道公園「第一排」，基地西側還面對台南公園，是被都市綠肺包圍的健康宅。

交通部鐵道局辦理的新台南車站將保留舊台南車站的古蹟體，以下沉式廣場連結地面層及地下大廳，藉由鐵路地下化、綠園道與前後站的串聯整理，未來新車站將成為都市縫合的地理門戶。

「建築不只是建築，而是與生活息息相關」，莊德樑表示，台南有幾百年沈澱下來的深厚文化，因此有不同於台灣其他城市的風貌，歡迎民眾觀展，展期至8月21日。

台南 建築 鐵路地下化

延伸閱讀

舊左中改建公園 高市府規劃生態廊帶

左營國中萬坪舊校地何去何從？都發局:公園定位不變

台南築角計畫18處營造點核定 荒地要變成有情天地

台南三爺溪整治的最後1哩路過關 最美麗綠水線近了

相關新聞

咬破舌頭卻痛好久？醫警告：血泡超過10天恐是重症徵兆

舌頭不只是品嚐美食的器官，舌頭本身的狀態好壞，更與身體健康有一定的關連。日本口腔醫師宮本日出最近就接受媒體「オトナンサー」專訪，分析舌頭如果出現類似血泡狀物體時，可能是什麼樣的情況。

太平洋高壓增強 雙北、花東、高雄等8縣市高溫特報

氣象局表示，天氣高溫炎熱，今天中午前後台北市、雲林縣、台東縣地區，台南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連...

周末當雲林文青 夏季第1場創藝市集6月25日登場

雲林創意設計中心邀集40家在地特色店家、文創工作者與青年設計師進駐，展示生活、時尚、工藝、創意與趣味雜貨等逾百種藝品，6...

花蓮豐濱規模4.1地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，今天上午9時30分發生芮氏規模4.1地震，地震深度6.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方41.0...

空間縫合及翻轉！台南建築3年展看距離間的巧思

今年台南建築3年展以「建築，之間的距離」為主題正在南美館2館展出，都發局以自行辦理的小東路台南公宅及鐵路地下化台南車站參...

月經不規則、停經後出血 醫籲：盡速就醫

一名33歲女性月經常未準時報到，量也不多，但她多年來不予理會，沒想到最近一個月來兩次，經血量還大增，就醫檢查出罹患子宮內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。