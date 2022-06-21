空間縫合及翻轉！台南建築3年展看距離間的巧思

今年台南建築3年展以「建築，之間的距離」為主題正在南美館2館展出，都發局以自行辦理的小東路台南公宅及鐵路地下化台南車站參展，兩案建築與鐵路地下化廊帶間都有設計巧思，不只考慮建築間的距離，更放大到建築與都市空間的距離，值得細細品味。

都發局表示，「建築，之間的距離」可能是實體距離、心理距離，也可能是400年的歷史距離，今年由台南市建築師公會辦理的建築3年展在美術館盛大辦理，作為迎接2024年台南建城400年慶典的預備。

全台建築師百件以上傑出建築作品模型齊聚一堂，並規畫公共建築展區展示台南市重大公共建設成果，其中都發局展出的小東公宅及台南車站，可看出鐵路地下化後的都市空間縫合及翻轉，未來將是市區的發展規畫重點，值得一看。

都發局長莊德樑說，小東路台南公宅是南市首發自建只租不售的社會住宅，基地鄰近台南火車站，未來鐵路地下化後，將成為綠廊道公園「第一排」，基地西側還面對台南公園，是被都市綠肺包圍的健康宅。

交通部鐵道局辦理的新台南車站將保留舊台南車站的古蹟體，以下沉式廣場連結地面層及地下大廳，藉由鐵路地下化、綠園道與前後站的串聯整理，未來新車站將成為都市縫合的地理門戶。

「建築不只是建築，而是與生活息息相關」，莊德樑表示，台南有幾百年沈澱下來的深厚文化，因此有不同於台灣其他城市的風貌，歡迎民眾觀展，展期至8月21日。