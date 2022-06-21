守護花蓮濱海九河局淨灘記錄海廢 寶特瓶占大宗

響應行政院向海致敬與世界海洋日，水利署第九河川局除了舉辦淨海知識講座，更前往花蓮七星潭海域淨灘，在地企業20餘家、防汛護水志工及水環境巡守隊，逾150人參與分類垃圾，其中寶特瓶為大宗，再來是玻璃瓶，清出廢棄物近40公斤。九河局籲民眾帶走垃圾，維護海洋生態。

九河局昨天上午邀請國立海洋科技博物館研究員張國珍專題演講，介紹國際淨灘行動（ICC），將清除的廢棄物來源分類，並記錄種類、數量，填寫ICC表格，從數據中可看見垃圾全貌、來源，瞭解海洋廢物對環境的影響，下午則在七星潭海域淨灘，大家不畏豔陽，總共清出寶特瓶數百支、玻璃瓶150個及其餘垃圾，廢棄物有37.5公斤。

謝明昌指出，花蓮海岸線全長逾140公里，隨著地形、洋流影響，容易累積海洋廢棄物破壞景觀。九河局2020年起結合公部門與民間團體、在地機關、企業跨域合作淨灘，並運用國際淨灘行動模式，將海洋廢棄物分類實作，達到源頭減廢的目標，期許大眾維護海洋清潔、珍惜海洋資源及維護海岸生態，推廣台灣美麗海島文化。