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守護花蓮濱海九河局淨灘記錄海廢 寶特瓶占大宗

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
九河局邀集在地企業20餘家、防汛護水志工及水環境巡守隊，逾150人到七星潭淨灘，維護海洋生態。圖／九河局提供
九河局邀集在地企業20餘家、防汛護水志工及水環境巡守隊，逾150人到七星潭淨灘，維護海洋生態。圖／九河局提供

響應行政院向海致敬與世界海洋日，水利署第九河川局除了舉辦淨海知識講座，更前往花蓮七星潭海域淨灘，在地企業20餘家、防汛護水志工及水環境巡守隊，逾150人參與分類垃圾，其中寶特瓶為大宗，再來是玻璃瓶，清出廢棄物近40公斤。九河局籲民眾帶走垃圾，維護海洋生態。

九河局昨天上午邀請國立海洋科技博物館研究員張國珍專題演講，介紹國際淨灘行動（ICC），將清除的廢棄物來源分類，並記錄種類、數量，填寫ICC表格，從數據中可看見垃圾全貌、來源，瞭解海洋廢物對環境的影響，下午則在七星潭海域淨灘，大家不畏豔陽，總共清出寶特瓶數百支、玻璃瓶150個及其餘垃圾，廢棄物有37.5公斤。

謝明昌指出，花蓮海岸線全長逾140公里，隨著地形、洋流影響，容易累積海洋廢棄物破壞景觀。九河局2020年起結合公部門與民間團體、在地機關、企業跨域合作淨灘，並運用國際淨灘行動模式，將海洋廢棄物分類實作，達到源頭減廢的目標，期許大眾維護海洋清潔、珍惜海洋資源及維護海岸生態，推廣台灣美麗海島文化。

九河局今年「向海致敬 擁抱海洋三部曲，淨海、知海、近海」系列活動，後續在7月、9月各有一場次活動， 7月將結合學校單位，8月則與機關跨域合作，散播海洋保育種子。

七星潭的海洋廢棄物中，以寶特瓶為大宗，再來是玻璃瓶，參與淨灘團體清出廢棄物近40公斤。圖／九河局提供
七星潭的海洋廢棄物中，以寶特瓶為大宗，再來是玻璃瓶，參與淨灘團體清出廢棄物近40公斤。圖／九河局提供

廢棄物 淨灘 花蓮

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