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月經不規則、停經後出血 醫籲：盡速就醫

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民提醒，女性有月經周期不規則、停經後陰道出血，或者非經期排出帶血的分泌物，以及骨盆或者腰部疼痛的情形，都應盡快就醫檢查。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民提醒，女性有月經周期不規則、停經後陰道出血，或者非經期排出帶血的分泌物，以及骨盆或者腰部疼痛的情形，都應盡快就醫檢查。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名33歲女性月經常未準時報到，量也不多，但她多年來不予理會，沒想到最近一個月來兩次，經血量還大增，就醫檢查出罹患子宮內膜癌肉瘤，最後不得不手術切除子宮。醫師提醒，若經期不規則、出血量異常，務必盡速就醫。

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民指出，患者患有多囊性卵巢症候群，月經長期不規則，但因工作忙碌未持續追蹤檢查，直到最近不規則情況太嚴重，才讓她好好正視身體狀況。經由陰道超音波檢查，發現子宮內膜厚度增加，切片化驗結果呈現惡性，確診為子宮內膜癌肉瘤，必須切除子宮保命，讓她後悔未及早就醫。

他說，子宮內膜癌肉瘤是從子宮最內層長出來的惡性腫瘤，常見症狀是子宮異常出血、月經周期不規則，或者停經後出血。好發於停經後的婦女，但40歲以下罹患子宮內膜的女性較少見；若出現上述異狀，婦女朋友務必提高警覺。

葛裕民強調，若本身患有多囊性卵巢症候群、長期排卵不正常、子宮內膜沒有完整剝離導致舊細胞累積其中，長年累月之下，就可能會造成子宮內膜增生，大幅增加癌化風險。

他說，子宮內膜癌肉瘤主要透過手術進行治療，患者經3D 腹腔鏡進行子宮內膜癌分期手術，先切除子宮，術後再輔以化療治療，順利徹底清除癌細胞。3D 腹腔鏡與達文西機械手臂手術都有立體高解析的影像，對於骨盆腔器官的相關位置能清楚呈現，協助醫師在手術時精準切割病灶，縮短手術時間以及出血量，不僅併發症少，恢復也快。

葛裕民提醒，女性有月經周期不規則、停經後陰道出血，或者非經期排出帶血的分泌物，以及骨盆或者腰部疼痛的情形，都應盡快就醫檢查，避免小病變成大病。

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