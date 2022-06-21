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夏至真的熱 高雄、台北等多縣市將有36度高溫
今天是夏至，因太陽直射北回歸線，是北半球晝最長夜最短的一天。今天全台炎熱高溫，中午前後台北、雲林、台東，台南、高雄近山區或河谷，花蓮縣縱谷等都有可能出現連續36度高溫，氣象局發布高溫橙色燈號。
另外新北市、屏東縣近山區或河谷則為黃色燈號，氣象局提醒外出應做好防曬、補充水分。
高雄近日晴空萬里，天氣相當炎熱，不少民眾表示，一出門就汗流浹背。氣象局提醒，今天全台多縣市高溫，應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、預防熱傷害。另外，室內也須保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。
夏至雖然是夏季白天最長的一天，但其實並不是天氣最熱的時刻，北半球的夏天要到小暑、大暑時，氣溫才會升到最高點。
根據農委會網站資訊，夏至有一俚語：「夏至風颱就出世」，表示颱風季節即將來臨。夏至時，一般狀況梅雨已結束，而颱風的旺季也緊跟著來臨，需開始做防颱工作。
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