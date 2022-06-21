快訊

《刺胳針》研究：Omicron引發新冠後遺症風險比Delta低！醫師提醒一件事

恩恩錄音檔曝光挨批官僚殺人 衛生局發聲明：勿惡意曲解

台灣考招淪四不像 看美國名校怎麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏至真的熱 高雄、台北等多縣市將有36度高溫

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
今天全台炎熱高溫，中午前後台北、雲林、台東，台南、高雄近山區或河谷，花蓮縣縱谷等都有可能出現連續36度高溫，氣象局發布高溫橙色燈號。圖／氣象局提供
今天全台炎熱高溫，中午前後台北、雲林、台東，台南、高雄近山區或河谷，花蓮縣縱谷等都有可能出現連續36度高溫，氣象局發布高溫橙色燈號。圖／氣象局提供

今天是夏至，因太陽直射北回歸線，是北半球晝最長夜最短的一天。今天全台炎熱高溫，中午前後台北、雲林、台東，台南、高雄近山區或河谷，花蓮縣縱谷等都有可能出現連續36度高溫，氣象局發布高溫橙色燈號。

另外新北市、屏東縣近山區或河谷則為黃色燈號，氣象局提醒外出應做好防曬、補充水分。

高雄近日晴空萬里，天氣相當炎熱，不少民眾表示，一出門就汗流浹背。氣象局提醒，今天全台多縣市高溫，應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、預防熱傷害。另外，室內也須保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

夏至雖然是夏季白天最長的一天，但其實並不是天氣最熱的時刻，北半球的夏天要到小暑、大暑時，氣溫才會升到最高點。

根據農委會網站資訊，夏至有一俚語：「夏至風颱就出世」，表示颱風季節即將來臨。夏至時，一般狀況梅雨已結束，而颱風的旺季也緊跟著來臨，需開始做防颱工作。

高雄近日天氣晴朗連日高溫，民眾直呼真的好熱啊！記者林巧璉／攝影
高雄近日天氣晴朗連日高溫，民眾直呼真的好熱啊！記者林巧璉／攝影

夏至 高溫 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

為疫後期作好準備 立委現勘小港機場設備更新復甦規畫

高雄今+5259例 重心轉至邊境監測防BA.4、BA.5

影／高雄果貿社區濃煙密布雲梯車升空救人 演練逼真博滿堂彩

影／是否選高市長？柯志恩訪市議會鬆口：如果被徵召全力以赴

相關新聞

咬破舌頭卻痛好久？醫警告：血泡超過10天恐是重症徵兆

舌頭不只是品嚐美食的器官，舌頭本身的狀態好壞，更與身體健康有一定的關連。日本口腔醫師宮本日出最近就接受媒體「オトナンサー」專訪，分析舌頭如果出現類似血泡狀物體時，可能是什麼樣的情況。

太平洋高壓增強 雙北、花東、高雄等8縣市高溫特報

氣象局表示，天氣高溫炎熱，今天中午前後台北市、雲林縣、台東縣地區，台南市、高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連...

28歲確診女吃類清冠竟心悶、下肢水腫 解隔趕緊就醫

網路流傳新冠肺炎中醫處方藥清冠一號的配方，嘉義縣28歲女子確診沒獲開立抗病毒藥物，請家人到中藥店買「類」清冠一號藥方服用...

周末當雲林文青 夏季第1場創藝市集6月25日登場

雲林創意設計中心邀集40家在地特色店家、文創工作者與青年設計師進駐，展示生活、時尚、工藝、創意與趣味雜貨等逾百種藝品，6...

花蓮豐濱規模4.1地震 最大震度4級

根據中央氣象局最新資訊，今天上午9時30分發生芮氏規模4.1地震，地震深度6.6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方41.0...

空間縫合及翻轉！台南建築3年展看距離間的巧思

今年台南建築3年展以「建築，之間的距離」為主題正在南美館2館展出，都發局以自行辦理的小東路台南公宅及鐵路地下化台南車站參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。