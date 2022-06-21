基隆社大養蜂課很夯 學員全副武裝養蜂採蜜近距離體驗

基隆社大開設養蜂課程，不僅復育在地環境生態，產出的「正港ㄟ台灣蜜」，更是搶手。學員全副武裝的防護面紗到養蜂場，學習照料蜂群、採收蜂蜜。學員能近距離觀察都很興奮，將所採集的新鮮蜂蜜帶回與家人分享品嘗。課程很受歡迎，也首度在基隆開設一般市民都可參與的養蜂班

昨天一大早，許多學員興沖沖地到基隆社大月眉校區，原因是他們都搶到了一開放就立刻秒殺的「正港ㄟ台灣蜜」採蜜體驗工作營的名額。學員戴著防蟲面紗來到養蜂場，詢問老師有關養蜂的知識，也學習如何照料蜂群、採收蜂蜜，場面熱鬧有趣。

基隆社區大學蔡素貞校長說，基隆緊臨郊山，處處融合在地生態與豐富景觀，正是國際間所倡議與「里山」和諧共生的最佳實踐場域。社大位於紅淡山系具有得天獨厚的環境優勢，所馴養的台灣蜂（中華蜂）能夠適應基隆的氣候特性，加上台灣原生蜂種所採收的蜂蜜具有獨特的香氣，呈現基隆在地的風土與氣味。

基隆社大也復育紅淡比等台灣特有蜜源植物，營造具有基隆特色的環境教育場域。擔任養蜂講師的翁毓璘老師說，台灣蜂所醞釀出的獨特風味讓許多人一經品嘗就喜歡上它。且北部特有的紅淡蜜是高經濟價值的產物，自己養蜂自己採，除了不怕買到假蜜，也為環境盡一份心力。

為推廣在地養蜂，基隆社大與綠竹園農場合作辦理採蜜工作營，在課程開始時，多數學員都將防蟲的紗網緊戴頭上，深怕與蜜蜂近距離接觸。

隨著活動進行，大家發現蜜蜂相當溫馴，許多學員主動摘除紗帽，也讓蜜蜂停留在手上近距離觀察，並將所採集的新鮮蜂蜜帶回與家人分享品嘗。

副校長周俊男表示，基隆社大秋季班首度在基隆開設一般市民都可參與的養蜂班，並且也開設全國少見的蜂箱製作課程，目前已經有台東的學員預約將遠赴基隆學習。本期休閒養蜂、蜂箱製作課程均享有特惠，希望能號召更多人一起加入，讓基隆在地的生態更加豐富並且永續發展。目前約養有10箱，未來會再增加。