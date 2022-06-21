過敏性鼻炎半年不好？竟是腫瘤作崇！手術後逆轉人生

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聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師黃承楨（左）說明，張姓病患（右）經3D鼻竇導航手術治療後，鼻塞等症狀都消失，恢復正常生活。圖／中山附醫提供
醫師黃承楨（左）說明，張姓病患（右）經3D鼻竇導航手術治療後，鼻塞等症狀都消失，恢復正常生活。圖／中山附醫提供

60歲張姓男子因右側鼻塞、黃鼻涕、鼻血、及嗅覺喪失等症狀，以為是過敏性鼻炎，在診所治療不見好轉，持續超過半年且鼻塞加劇，轉診到醫學中心檢查，發現右側鼻腔腫瘤已侵犯到眼眶附近及顱底，經手術治療後，終於恢復正常的生活。

中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科醫師黃承楨說，門診安排張姓病患鼻竇內視鏡檢視，發現右側鼻竇炎及鼻腔腫瘤增生，電腦斷層顯示右側鼻竇嚴重發炎外，腫瘤甚至局部侵犯眼眶附近及顱底情況。經3D鼻竇導航手術治療後，鼻腔倒生性乳突瘤。鼻塞、黃鼻涕、鼻血及嗅覺喪失症狀都消失。

張姓男子說，他因為長期右側鼻塞，也到診所就醫，但一直不見好轉，最後經介紹到中山附醫檢查，發現是腫瘤，經過接受手術後，鼻子不塞了，其他不適的症狀也消失，整個人變得輕鬆。

黃承楨指出，單側鼻塞的原因有很多，包含鼻中膈彎曲、鼻息肉、黴菌性鼻竇炎、鼻腔異物、鼻腔腫瘤等。其中，鼻腔倒生性乳突瘤為鼻腔常見良性腫瘤，約佔鼻內腫瘤5%。好發於55歲的年紀，男性比例較高，約為女性的2至5倍。

他說明，可能與抽菸、鼻過敏及人類乳突病毒(HPV)感染相關。常見症狀為鼻塞、黃鼻涕、嗅覺不良及鼻血。鼻腔倒生性乳突瘤有三大特性：第一，容易局部侵犯鼻竇黏膜及骨頭組織；第二，約有5%到15%轉變成惡性腫瘤的可能，故建議外科治療；第三，復發率高，追蹤10年約有30%患者會復發。

黃承楨說，3D鼻竇定位導航系統，目前已經利用在鼻竇炎及鼻腔腫瘤手術。利用光學或電磁定位，將個人化的電腦斷層相片重組，建立個人鼻竇地圖，誤差僅有1至2公釐。因此能避開重要神經組織如眼睛及顱底，精準清除鼻竇炎及鼻腫瘤病灶，增加治療成功率及降低復發率。

醫師黃承楨說明，張姓病患經3D鼻竇導航手術治療後，鼻塞等症狀都消失，恢復正常生活。圖／中山附醫提供
醫師黃承楨說明，張姓病患經3D鼻竇導航手術治療後，鼻塞等症狀都消失，恢復正常生活。圖／中山附醫提供

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