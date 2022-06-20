中油與桃鳥打造小燕鷗棲地 自然繁殖率年年逾七成

中油因三接工程而立下環境保護承諾，自2019年起與桃園市政府及桃園市野鳥學會合作，在桃園沿海地區營造保育類野生動物小燕鷗棲地，連年自然繁殖率達七成以上。中油今（20）日在桃園市竹圍漁港舉辦「111年度小燕鷗繁殖成果發表會」，再次宣示守護生態的決心。

中油從2019年開始與桃園市政府及桃園市野鳥學會合作，在桃園海岸進行小燕鷗繁殖棲地營造工作，營造地點包括竹圍漁港、白玉海岸、大潭海岸及許厝港國家溼地，共設置4個繁殖棲地，並於各營造地點進行繁殖監測調查。

由於白玉海岸及竹圍漁港北堤等營造區土地非中油所有，因此初期費了一番努力且經多方協調後逐步達成共識，展開營造工作，才讓竹圍漁港棲地營造規模日益擴大，越來越多小燕鷗在此落地築巢。

小燕鷗為二級保育鳥類，每年4月會北返到台灣，並於5至7月間群聚在開闊的海邊沙礫地築巢，是唯一在本島繁殖的鷗科鳥類。依往年桃園過境及繁殖紀錄，每年平均約150隻出現，近3年最高200隻左右，今年根據桃園市野鳥學會調查，截至6月初，竹圍漁港約觀察到150隻成鳥，已有超過80個巢位，雖然上周大雨造成20幾個巢位繁殖失敗，但目前已有逾半數繁殖成功，且有部分孵化失敗的小燕鷗已經開始嘗試「第二胎」。

中油與桃園野鳥協會營造棲地過程包括在竹圍漁港北堤整地並搭建圍籬，再配合布設假鳥及庇護瓦以減少小燕鷗受到野生動物及人類行為的干擾，這些棲地的小燕鷗繁殖成功率，從原本自然繁殖率不足三成，大幅提升至七成以上，2020年竹圍漁港棲地甚至達到九成繁殖成功率。