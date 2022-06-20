失聯移工變搖錢樹？ 勞動部擬修法提高罰金至150萬

移民署統計，截至今（2022）年4月，全台失聯移工總數達6.4多萬人。近日警方甚至破獲一起案件，台籍男子利用印尼女網紅在「抖音」發布吃喝玩樂、炫富影片，鼓吹移工逃逸，再介紹他們從事非法工作，從中賺取高額仲介費用。勞動部今天發布新聞稿表示，為有效嚇阻並嚴懲非法僱用及非法媒介行為，勞動部已擬具就業服務法部分條文修正草案，加重處罰非法雇主每案每人最高可罰75萬元罰鍰、非法媒介每案每人最高可罰150萬元罰鍰。

勞動部表示，政府對於移工失聯問題，並未視而不見。為改善移工失聯問題，勞動部已從預防面、查處面及裁罰面等面向，持續推動各項措施，包含已協調內政部移民署結合各國安單位聯合查處失聯移工，並重罰非法雇主及非法仲介。此外，移工如發生失聯情事，經查獲一律遣送出國，並管制永久不得再來台工作，勞動部也提醒移工在台應合法受聘僱從事工作，失聯已失去政府提供的保護，無法保障自身權益。

勞動部說明，移工發生失聯且經查獲非法從事工作，將處以新臺幣3萬元至15萬元罰鍰，並一律遣送出國，永久不得再來台工作。非法雇主部分，聘僱失聯移工，將處以15萬元至75萬元罰鍰，非法媒介者將處10萬元至50萬元罰鍰，意圖營利非法媒介者，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

另勞動部已責成地方政府針對非法雇主與非法仲介，應依據違法人數加重處罰，以杜絕違法情事發生。此外，失聯移工若經查獲，由移民署負責收容及遣返作業，並依就服法規定，遣送費用應由非法雇主及非法仲介優先負擔，接著依序由可歸責雇主與失聯移工負擔。

勞動部進一步說明，為有效嚇阻並嚴懲非法僱用及非法媒介行為，勞動部已擬具就業服務法部分條文修正草案，加重處罰非法雇主，由現行依每案裁罰，提高為依非法僱用人數每人處15萬元至75萬元罰鍰。另提高非法媒介者罰則，由現行每案10萬元至50萬元罰鍰，提高為依非法媒介每人處30萬元至150萬元罰鍰；5年內再違反者，提高為5年以下有期徒刑、拘役或科或併科240萬元以下罰金，上開修正法案已報行政院審議中。

為加強查緝非法移工，民眾如有發現雇主未經許可聘僱移工非法工作，或有非法媒介移工等違法情事，可向當地勞工局、內政部移民署、警察機關，或撥打0800-000978專線提出檢舉。如經查獲失聯移工、違法雇主或非法仲介屬實者，將視查獲人數，每案核發5千元至7萬元不等獎勵金。