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第3階段離岸風電陸續環評 能源局：將盡快公布共同廊道

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
沃能一號、沃能二號規畫。圖／取自環說書
沃能一號、沃能二號規畫。圖／取自環說書

我國離岸風電進入第三階段區塊開發，案件陸續送環評審查，台中外海的沃能一號、沃能二號兩風場今天環評初審，但仍有不少生態監測、減緩措施等疑慮待解，決議補正再審；外界關切目前有多個風場開發，自行規畫海纜路線恐傷及環境，經濟部能源局表示，將盡快公開「共同廊道」規畫。

第三階段區塊開發必須取得環評初審建議通過才能申請，根據環保署資料，目前有13案進入環評，已有少數通過初審、正在等待大會排審，等於拿到開發申請「門票」，但多數案件仍要補正再審。

沃能一號、沃能二號今天則是首次初審，兩風場離岸最近距離約42至45公里，一號開發面積205平方公里、開發規模2.4GW，二號開發面積50平方公里、開發規模600MW，已避開白海豚重要棲息環境、南北通行航道、台中漁業權區、飛航管制區等。

台灣媽祖魚保育聯盟執行秘書施仲平表示，鯨豚會因聲音分貝、頻率而受影響，過去外界只關注打樁噪音，卻忽略船舶或其他工程的噪音威脅；漁民權益暨環境永續中心說，風場可跟漁業共存，規畫區塊時要更加顧及漁民權益。

此外，開發場址為傳統漁場又有中油海管通過，附近也有其他風場正在開發，能源局官員表示，為避免各風場自行規畫海纜上岸路線，導致影響整體海岸管理，將與台電規畫「共同廊道」， 近期已經與業者溝通討論過，若定案就會盡快公開。

最終環評委員決議此案仍須補正再審，除了強化海洋生態調查資料、提出鳥類撞擊及噪音減緩措施以外，海纜規畫路線必須符合能源局提出的共同廊道範圍，且埋設深度至少一點五公尺。

離岸風電 環評

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