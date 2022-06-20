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全國大南瓜比賽線上直播 瓜農691台斤奪冠

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區農會辦理的全國大南瓜比賽，重量組由來自桃園觀音區的陳榮富瓜農以691.66台斤奪冠。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區農會辦理的全國大南瓜比賽，重量組由來自桃園觀音區的陳榮富瓜農以691.66台斤奪冠。 圖／紅樹林有線電視提供

受到新冠肺炎疫情影響，全國大南瓜比賽的主辦單位淡水農會在農會倉庫進行線上直播比賽，比賽分品質組、創意組以及重量組，而大家眾所矚目的大南瓜重量組比賽，最後秤重由來自桃園觀音區的陳榮富瓜農以691.66台斤奪冠。

冠軍瓜農陳榮富表示，過去從八年前才開始學習種植南瓜，過去在淡水大南瓜四次冠軍瓜農林建訓的教導下，慢慢學習技巧，曾經種過最重713台斤，而今年受到雨水豐沛氣候影響，每一顆參賽南瓜也都無法超過七百台斤。

另外過去拿過四次大南瓜冠軍，種出最重919台斤的淡水瓜農林建訓，也說今年真的比較難種，雖然只以609台斤拿下亞軍，但每年都參賽也希望透過大南瓜比賽成為淡水特色為在地農產行銷。

淡水農會理事長呂鈞鴻表示，每年透過大南瓜比賽除了行銷淡水在地南瓜農特產，對農民參與比賽也有不少補助與鼓勵，雖然這次活動改以線上進行，不過品質組有42組、 創意16組、重量20組，參與也相當踴躍。

其中創意組還可以看到在地里長以新冠確診造型，突顯出這2年大家受到疫情影響生活，還有虎年南瓜，都以南瓜外觀加以設計出獨具創意的擺設，也讓這次的大南瓜比賽增添許多的趣味。

淡水 農會

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