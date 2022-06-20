全國大南瓜比賽線上直播 瓜農691台斤奪冠

受到新冠肺炎疫情影響，全國大南瓜比賽的主辦單位淡水區農會在農會倉庫進行線上直播比賽，比賽分品質組、創意組以及重量組，而大家眾所矚目的大南瓜重量組比賽，最後秤重由來自桃園觀音區的陳榮富瓜農以691.66台斤奪冠。

冠軍瓜農陳榮富表示，過去從八年前才開始學習種植南瓜，過去在淡水大南瓜四次冠軍瓜農林建訓的教導下，慢慢學習技巧，曾經種過最重713台斤，而今年受到雨水豐沛氣候影響，每一顆參賽南瓜也都無法超過七百台斤。

另外過去拿過四次大南瓜冠軍，種出最重919台斤的淡水瓜農林建訓，也說今年真的比較難種，雖然只以609台斤拿下亞軍，但每年都參賽也希望透過大南瓜比賽成為淡水特色為在地農產行銷。

淡水農會理事長呂鈞鴻表示，每年透過大南瓜比賽除了行銷淡水在地南瓜農特產，對農民參與比賽也有不少補助與鼓勵，雖然這次活動改以線上進行，不過品質組有42組、 創意16組、重量20組，參與也相當踴躍。

其中創意組還可以看到在地里長以新冠確診造型，突顯出這2年大家受到疫情影響生活，還有虎年南瓜，都以南瓜外觀加以設計出獨具創意的擺設，也讓這次的大南瓜比賽增添許多的趣味。