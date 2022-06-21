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咬破舌頭卻痛好久？醫警告：血泡超過10天恐是重症徵兆

聯合新聞網／ 綜合報導
日本口腔醫師宮本日出指出，舌頭血泡如果超過10天沒消去，可能是白血病等症狀徵兆。圖片來源／ingimage
日本口腔醫師宮本日出指出，舌頭血泡如果超過10天沒消去，可能是白血病等症狀徵兆。圖片來源／ingimage

舌頭不只是品嚐美食的器官，舌頭本身的狀態好壞，更與身體健康有一定的關連。日本口腔醫師宮本日出最近就接受媒體「オトナンサー」專訪，分析舌頭如果出現類似血泡狀物體時，可能是什麼樣的情況。

根據報導，所謂的血泡是一種「內出血」狀態。比方說在吃東西咀嚼，或者睡覺無意識磨牙的時候，都有可能因為不小心咬到的關係而產生血泡。而這樣形成的血泡，通常過了1週到10天左右就會自然恢復，不用特別在意也沒關係。

不過，如果舌頭上的血泡遲遲沒有消去，又或者嘴巴裡頭到處都出現類似症狀，就必須到醫院接受檢查。原因在於除了不小心咬到以外，一些嚴重的病症也可能出現類似於血泡的症狀，像是血管性水腫、白血病甚至舌癌等等。特別是舌癌腫瘤引起的潰瘍，容易讓一般人以為只是普通的血泡。如果真的不幸罹患舌癌，恐將面臨舌頭及脖子淋巴結必須動刀切除的狀況。

若是平常都會不小心咬到舌頭，造成血泡疼痛的狀況，可以接受口腔或牙科一類的診療，評估是否需要進行口腔矯正，避免往後吃東西都要提心吊膽。

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