50多歲男意識不清不是新冠 台南北門今年首例日本腦炎

台南市出現今年全市首例日本腦炎患者，為家住北門區的50多歲男性，6月7日開始發燒，持續至6月9日因下肢無力、意識改變，至佳里奇美醫院急診就醫，6月15日通報， 今天確診為日本腦炎，目前仍在住院治療中，衛生局則在住家附近進行相關防治，提醒民眾多注意。

衛生局表示，由於目前台南市仍處在新冠肺炎的疫情高峰，該名患者一開始以為是新冠，後來住院後排除、確定是日本腦炎，患者平日活動地點以住家及工作地為主，鄰近區域內即有豬舍及水田等高風險環境，研判感染地可能為住家及工作地附近，已於個案住家及附近養豬場懸掛捕蚊燈，誘捕病媒蚊，並加強對鄰近民眾之衛教宣導。

衛生局表示，依疾病管制署歷年流行病學資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月為流行高峰，國內上個月在屏東就已出現今年全台首例。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要為三斑家蚊、環蚊家蚊和白頭家蚊，日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，而豬為病毒的主要增幅宿主。

感染日本腦炎者大多無明顯症狀，少數可能出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、無菌性腦膜炎，嚴重者可能出現精神症狀（譫妄、意識不清）、腦神經功能損傷等，甚至昏迷或死亡。日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效的預防方法，目前整年提供疫苗接種，年滿15個月的幼兒，應接種第1劑，間隔12個月再接種第二劑；成人若居住或工作場所鄰近豬舍、其他動物畜舍、病媒蚊孳生地點、旅遊民眾或有感染之虞的成人，其未曾接種或接種史不明者，亦建議自費接種日本腦炎疫苗。