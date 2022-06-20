今年首例日本腦炎現蹤 50歲男發燒、意識改變

疾病管制署今公布，國內新增首例日本腦炎確定病例，為台南市北門區50多歲男性，因出現發燒、下肢無力、意識改變等症狀，就醫後收治住院採檢，今天確診為日本腦炎。疾管署提醒，6至7月是日本腦炎流行高峰，民眾應注意防蚊。

今年首例日本腦炎個案，6月7日開始發燒，服用退燒藥後仍反覆發燒；6月9日出現下肢無力、抽搐、意識改變等症狀，住院送加護病房。

疾管署代理發言人羅一鈞表示，個案9日住院時，曾檢驗新冠肺炎PCR為陰性，當時便排除新冠確診。但一開始當作一般腦膜炎，後續才懷疑日本腦炎，於6月15日通報、採檢。18日報告出爐，19日完成相關疫調後今天確診。

因個案住家附近有豬舍及水田等高風險場所，研判於居住地附近感染可能性較高，衛生單位已針對個案住家及周邊養豬場進行環境清消及誘蚊燈懸掛等措施。

羅一鈞表示，個案常出沒的四處農地中，一處後方有豬舍及廢棄魚塭，魚塭中採集到大量病媒蚊孑孓；另一處農地也有採集到病媒蚊孑孓。

根據疾管署監測，國內今年截至目前共一例確定病例；2018至2021年全國累計病例數則分別為37、21、21及28例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，不可掉以輕心。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。

羅一鈞說，今年六月中才有病例，和往年相比不算早。但擔心國內目前衛生單位忙於新冠肺炎疫情，因此仍提醒民眾除了新冠仍有其他疾病威脅，尤其目前入境檢疫天數縮短，也有將登革熱帶進社區的威脅。

大部分的民眾感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。因此應避免於病媒蚊吸血高峰時段，在高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症；如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。