彰化大城鄉爆禽流感 撲殺1.2萬隻土雞

彰化縣大城鄉土雞場主動通報場內雞隻有異常死亡情形，防疫人員採樣送驗，昨天經衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成該場土雞場撲殺清場及消毒工作，共撲殺1萬2210隻土雞，彰化今年度已合計通報發生6場高病原性禽流感案例場。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，該場雞隻約齡約在47天左右，已不是小雞，最近適逢梅雨季加上雨後高溫，溫度及濕度變化大，易造成家禽高度緊迫，使得家禽免疫力下降而罹病，養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作。

董孟治指出，禽流感發生已不僅發生在秋冬，過去資料從2015年開始，每個月都可能有禽流感的案例，禽場平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入。

彰化今年度已因禽流感撲殺12萬7034隻家禽， 董孟治表示，過去幾年以去年禽流感發生數量最少，全國有17場通報，但今年度至今全國已累積20場通報，但都屬於零散的個案。