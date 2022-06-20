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92歲老翁凍精多年不放棄 醫建議把握35歲前黃金生育期

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
茂盛醫院醫師李俊逸指出，即便凍精超過20年，仍能透過「精蟲顯微注射」及「第4代AI人工智慧試管技術」帶來生子契機。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院醫師李俊逸指出，即便凍精超過20年，仍能透過「精蟲顯微注射」及「第4代AI人工智慧試管技術」帶來生子契機。圖／茂盛醫院提供

1名92歲老翁最近在台中市茂盛醫院續存凍精，醫院查閱資料驚訝發現他年紀已達92歲，仍未放棄想要得子的心願，只是因為多年來未得到適合的卵子，而未能如願。

院方指出，這名老翁喪偶多年，育有5個女兒，對於膝下無子一直感到遺憾，因此先前已在他院凍精，15年前才把精子移至茂盛醫院續存，並每年都定時續約，同時表示希望有機會能續絃，以取得卵子，生試管寶寶。

茂盛醫院執行長、醫師李俊逸指出，即便凍精超過20年，仍能透過「精蟲顯微注射」及「第4代AI人工智慧試管技術」帶來生子契機，但前提是必須有品質堪用的精子以及好的卵子。他說，國際研究論文指出，35歲以上男子的精子DNA每年會突變且質量皆逐年變差，建議應把握35歲之前的黃金生育期生育。

李俊逸說，所謂凍精，是將取出的精子冰存在零下196度的液態氮中，目前冷凍精子的技術已非常成熟，解凍之後的復甦率超過70%。接著以「精蟲顯微注射技術」強迫與卵子進行受精，再從其發育出的多個胚胎中，利用「第4代AI人工智慧試管技術」篩選出最優質的胚胎植入女性的子宮中，如此一來，懷孕率就能大為提高至80%以上。

生殖中心主任黃俊嘉說，一般人以為男性可以活到老、生到老，但其實高齡男性的精子多為空砲彈。日本生殖醫學會曾指出，精子品質在35歲開始下滑，且年紀愈大，精子愈易出現DNA斷裂、突變和染色體異常的情形。而且，45歲以上男性的自然流產率是25歲以下男性的2倍。英國醫學期刊論文亦指出，35歲以上的父親導致不健康胎兒如早產、體重過輕、癲癇等的機率上升；超過50歲的父親，新生兒使用呼吸器、住加護病房等風險更高。

至於男性如何才能了解是否具有良好生育能力？黃俊嘉說，可先做精子檢測，並在年紀尚輕時提早凍精。

茂盛醫院執行長、醫師李俊逸指出，即便凍精超過20年，仍能透過「精蟲顯微注射」及「第4代AI人工智慧試管技術」帶來生子契機。圖／茂盛醫院提供
茂盛醫院執行長、醫師李俊逸指出，即便凍精超過20年，仍能透過「精蟲顯微注射」及「第4代AI人工智慧試管技術」帶來生子契機。圖／茂盛醫院提供

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