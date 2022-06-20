中市府砲轟籲拆中火燃煤機組 中佳電廠環評初審卡關

民營中佳電力公司擬於台中港興設燃氣複循環電廠，但空汙抵換增量措施來自中火新增燃氣機組時的環評承諾，今天環評初審會議上，台中市府槓上中佳，批評台中空汙恐因此加劇、要求另尋抵減措施，更呼籲經濟部檢討拆除燃煤機組，環評委員也要求提出更具體可行的空汙抵換措施，決議補正再審。

中佳電廠預定地位於台中港工業專業區，開發面積約6公頃，規畫設置57至65萬瓩級複循環機組。新建機組將造成空汙增量，按照環評規定必須提出抵換措施，中佳今天出示台電的併聯審查意見書，內容提及中佳機組併聯後，受電力潮流等相關限制，在中火新燃氣機組2號機商轉後，中火燃煤1至4號、9號、10號需停用一部燃煤機組。

中佳表示，依照現有台電系統併聯規畫，本計畫加入系統後預期可取代一部燃煤機組的空汙排放量。

但台中市府對此不埋單，台中經發局表示，中佳並未實質汰換台電原有燃煤機組，台中火力發電比率本來就已經偏高，空品蒙上一層陰影，未來恐怕只會持續加劇空汙，經濟部應統籌妥適評估檢討，同步檢討拆除相對容量的燃煤機組，「重點是拆除」，但中佳都沒有實質回應。

台中環保局表示，中火先前新設兩部燃氣機組時，就承諾燃煤1至4號機組要轉為備用，中佳不該將此減量措施納入自己的環評承諾，應請中火5至10號機組配合此開發案，但若台電因為能源供應考量無法配合，中佳就要另尋抵減辦法。

環評委員朱信也是中火新增燃氣機組時的環評專案小組召集人，他表示，中佳拿台電審查意見書作為抵減承諾，不夠正式、內容也不清楚，且跟中佳自己的抵換方案看似也沒有任何關係，空汙抵換要有實質措施，此做法不合邏輯。

中佳回應，中火燃煤1到4號已在先前環評審查做過抵減，中佳願意繼續跟台電溝通，用中火燃煤5到10號機組來抵減，例如解聯第9或第10號燃煤機組。

閉門會議上，環評委員質疑中佳跟台電並非同家公司，根本難以要求中火配合抵減措施，恐怕要另尋辦法，最後決議此案補正再審，中佳必須補充具體可行且合理的空汙排放增量抵換措施及執行方式，說明執行期程及計算抵換量，若中火無法配合抵換作業，應研提相關抵換措施具體替代方案。