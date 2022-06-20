快訊

基隆市民確診率超過兩成、連3天都是663例 巧合引發聯想

花蓮地震狂搖天花板掉 鯉魚潭監視器錄下猛晃7秒景象

羽球／28歲生日快樂！戴資穎感性寫期許：每一步越艱辛越珍惜

外籍山友拆布條引論戰 張景森也參戰

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
一位外籍山友前往台東嘉明湖戒冒斯路線登山，下山後貼出一篇拆登山膠條沒有公德心？的臉書文，引起網路兩派不同意山友的論戰。圖／取自臉書
一位外籍山友前往台東嘉明湖戒冒斯路線登山，下山後貼出一篇拆登山膠條沒有公德心？的臉書文，引起網路兩派不同意山友的論戰。圖／取自臉書

一位外籍山友前往台東嘉明湖戒冒斯路線登山，下山後貼出一篇拆登山膠條沒有公德心？的臉書文，引起網路兩派不同意見山友的論戰。

這位外籍山友Paul Jobin表示，上個周三到周六，跟室友從戒茂斯上嘉明湖和三叉山。登山小隊共10位，包括兩位高山嚮導和兩位幫忙背帳篷和食物的協作。高山的風景和森林的老樹美得不得了，唯一可惜的地方是，吃飯睡覺的兩個營地留下很多垃圾，包括便便和「小白花」，真心覺得台灣環境教育還需要更上一層樓。

另外一個令人很不舒服的是，沿路登山塑膠條非常多。 覺得路線上很多人，只有極少數路段需要指引，其餘路徑都很清楚，不明白那麼多登山隊都要綁膠條的目的是什麼。而且這些塑膠長條，兩三年後就變塑膠垃圾，下山時忍不住邊走邊拆，拆下的塑膠條帶回台北做簡單的統計，從溪底營地到嘉明湖登山口路段收集的登山塑膠條分析：總計202條，接起來全長約22公尺。山友Paul Jobin相信登山隊綁登山布條曾經是台灣登山文化的一部分，幫助其他登山客不迷路，也的確是一種公德心，但是他想鼓勵大家想一下，我們真的需要這麼多路標嗎？如果一定要的話，建議回到以前的習慣，可以用沒有毒的棉或麻類做的布條，可以堆石頭堆，上面塗上鮮豔的顏色，更可以回復原住民傳統的做法，打草結或刻樹痕。

這動作引起網路山友論戰，有山友大叫「拆的好」，也有山友認為「原PO沒有權利剪除他人所掛上去要指引路徑的布條」，山友楊大也表示「拆了布條，是否也留一下那些布條沒拆的記錄？當作一個指標性的示範作用，而不是全拆，那就不會是一件好事。」

就連政委張景森也跳出來論戰，他認為登山布條是小型的路標，如同其它路標，對引導山友很有幫助。這是台灣登山文化的一部分，綁的人覺得它有必要，自助助人。大部分山友也都感謝綁路標的人，這就是它會繼續存在的原因。覺得布條綁得太浮濫，影響視覺觀瞻，或者批評塑料材質不環保，應該改為更環保的材質。這些主張不無道理，可以宣揚，或去向管理機關訴求，要求訂定合理規範。張景森認為當事人自己動手去拆除，且在臉書上炫耀拆除的戰果，這只挑釁並貶低其它山友而己。登山文化的提升需要平等對話，不需要姿態高人一等的環保控。

山友 嘉明湖 張景森

延伸閱讀

高山救命加壓艙疑遭老手丟腐敗食物 醫：駭人聽聞

山屋加壓艙遭破壞 內政部擬修法提高罰則

谷關七雄、漫旅台中活動開跑 市議員謝志忠先挑戰一座

惡意還是缺公德心？聖稜線素密達山屋救命加壓艙竟塞廚餘

相關新聞

山屋加壓艙遭破壞 內政部擬修法提高罰則

位於雪霸國家公園的「素密達山屋」加壓艙藍色儲存桶內遭人棄置垃圾，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重汙染，經志工緊急清潔、搶...

出境旅遊調查 歐洲詢問度增、衝10日以上長天數

台灣邊境逐步解封，準備好出國玩了嗎？雄獅（2731）日前進行「出境旅遊意願調查」，發現旅客旅遊習慣改變的三大趨勢，包含歐...

熱翻！全台8縣市高溫特報 吳德榮：留意午後局部雷陣雨

中央氣象局表示，今明兩天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，馬祖也有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後...

10年翻倍 全台年用近40億個一次性飲料杯

珍珠奶茶等手搖飲盛行全台，便利商店又發展咖啡等現沖泡飲品，因多為喝完就丟的一次性材質，造成垃圾爆量。環保署二○一○年曾調...

發泡錠「維生素C＋鋅」增免疫力？ 藥師示警：2類人喝恐會反效果

因應國內疫情持續延燒，民眾為了增強自身免疫力，開始採用食療的方式，市面上的保健食品賣得嚇嚇叫，尤其以發泡錠更為熱銷，對於難以吞藥丸的小孩、老人來說無非是一大福音；不過，有藥師提醒，儘管維生素發泡錠方便攝取，但有2類人最好「慎用」！

熱議題／全面禁用有難度 先禁保麗龍杯 不能再拖

環保署要求地方政府二○二四年前提報限用一次用塑膠飲料杯措施，但許多縣市還沒規畫。環團說，要立刻全面限用不容易，但也不該一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。