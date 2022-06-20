外籍山友拆布條引論戰 張景森也參戰

一位外籍山友前往台東嘉明湖戒冒斯路線登山，下山後貼出一篇拆登山膠條沒有公德心？的臉書文，引起網路兩派不同意見山友的論戰。

這位外籍山友Paul Jobin表示，上個周三到周六，跟室友從戒茂斯上嘉明湖和三叉山。登山小隊共10位，包括兩位高山嚮導和兩位幫忙背帳篷和食物的協作。高山的風景和森林的老樹美得不得了，唯一可惜的地方是，吃飯睡覺的兩個營地留下很多垃圾，包括便便和「小白花」，真心覺得台灣環境教育還需要更上一層樓。

另外一個令人很不舒服的是，沿路登山塑膠條非常多。 覺得路線上很多人，只有極少數路段需要指引，其餘路徑都很清楚，不明白那麼多登山隊都要綁膠條的目的是什麼。而且這些塑膠長條，兩三年後就變塑膠垃圾，下山時忍不住邊走邊拆，拆下的塑膠條帶回台北做簡單的統計，從溪底營地到嘉明湖登山口路段收集的登山塑膠條分析：總計202條，接起來全長約22公尺。山友Paul Jobin相信登山隊綁登山布條曾經是台灣登山文化的一部分，幫助其他登山客不迷路，也的確是一種公德心，但是他想鼓勵大家想一下，我們真的需要這麼多路標嗎？如果一定要的話，建議回到以前的習慣，可以用沒有毒的棉或麻類做的布條，可以堆石頭堆，上面塗上鮮豔的顏色，更可以回復原住民傳統的做法，打草結或刻樹痕。

這動作引起網路山友論戰，有山友大叫「拆的好」，也有山友認為「原PO沒有權利剪除他人所掛上去要指引路徑的布條」，山友楊大也表示「拆了布條，是否也留一下那些布條沒拆的記錄？當作一個指標性的示範作用，而不是全拆，那就不會是一件好事。」

就連政委張景森也跳出來論戰，他認為登山布條是小型的路標，如同其它路標，對引導山友很有幫助。這是台灣登山文化的一部分，綁的人覺得它有必要，自助助人。大部分山友也都感謝綁路標的人，這就是它會繼續存在的原因。覺得布條綁得太浮濫，影響視覺觀瞻，或者批評塑料材質不環保，應該改為更環保的材質。這些主張不無道理，可以宣揚，或去向管理機關訴求，要求訂定合理規範。張景森認為當事人自己動手去拆除，且在臉書上炫耀拆除的戰果，這只挑釁並貶低其它山友而己。登山文化的提升需要平等對話，不需要姿態高人一等的環保控。