傻傻分不清楚！台灣藝人、網紅界20大知名雙胞胎你認得出哪幾個？

雙胞胎你都認得出來是誰嗎？

忙到焦頭爛額的時候，你是不是也想要使用分身術變出一個跟你長得一模一樣的人來幫忙分擔工作呢？八點檔本土劇《黃金歲月》演員陳熙鋒就被不少觀眾誤以為是雙胞胎哥哥陳宇風，甚至有粉絲自曝現在才發現追蹤錯帳號，也讓許多劇迷驚呼「顛覆我的童年」、「我一直以為是同一個人」。



你知道演藝圈其實存在許多雙胞胎藝人和網紅嗎？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看看你能不能分辨20大台灣演藝圈、網紅界知名雙胞胎吧！

image source:Facebook／展榮展瑞 K.R Bros

No.10 Yin（鄭湘穎）、Yie（鄭湘燁）

Yin（鄭湘穎）、Yie（鄭湘燁）為出生相差9分鐘的雙胞胎姊妹，在YouTube頻道「Yin&Yie雙生過日子」分享許多戶外露營與居家生活系列影片，親切爽朗的個性也擄獲大批粉絲訂閱關注。

去（2021）年兩人首度與父母坦承出櫃，父親接受訪談時透露從不喜歡穿裙子、愛打籃球慢慢發現女兒們喜歡的是女生，母親則坦言剛開始雖然無法接受，但「再怎麼樣都是自己的孩子」，後來決定支持小孩個人取向，影片釋出後不僅累積近50萬人次觀看，更是讓許多觀眾感動流淚。



延伸閱讀：好羨慕買房！盤點10大網紅、明星「新家開箱」

No.9 李翊楓、李易（李翊暉）

現為《綜藝三國智》、《食尚玩家瘋狂總部》主持人的李易（李翊暉），與藝人六月（蔡君茹）育有一對可愛的兒女，不過很多人都不曉得其實他也有一位長得跟他超級像的雙胞胎哥哥「李翊楓」～



李易與李翊楓出生僅相差3分鐘，據傳經紀公司當時想簽下兩人，不過李翊楓卻拋下一句「我不會演戲」就告別演藝圈並賣起滷味，後來兩人各自成家，不只李翊楓帶妻子去度蜜月被旁人誤會是李易偷吃，就連李易小孩也快分不清「爸爸是誰」，讓網友笑瘋表示兄弟倆「根本是複製貼上」。

延伸閱讀：就是要甜蜜蜜！盤點網友最熱議華人明星夫妻檔！

No.8 宋逸民、宋達民

說到台灣演藝圈雙胞胎，絕對少不了跨足戲劇與綜藝領域的男星宋逸民、宋達民！哥哥宋逸民與陳維齡婚後育有駿哥、喬妹，弟弟宋達民則與洪百榕結婚，育有小寶、寶妹及乖寶。



日前宋逸民曾在臉書粉絲團曬出自己與弟弟的工作照，表示「我們兩兄弟可是幾乎穿的一模一樣喔！名牌上的真的是達民嗎？」照片一出立即引發網友討論，有粉絲找到過往拍攝劇照，並直指「達民的臉現在比較小比較尖」，笑稱「以前會搞混，現在分的出來了」。



延伸閱讀：明星奶娃超吸睛！最溫暖的十大藝人寶貝登場來報到！

No.7 樂樂、媃媃

在《原來是美男》等多部偶像劇中飾演主角童年的可愛雙胞胎樂樂（邱苡晰）、媃媃（邱苡媃），年僅16歲就在臉書粉絲團累計近38萬人追蹤，多才多藝的姐妹倆在鏡頭前不只展現對大提琴熱愛的天賦，甚至在臉書也時常分享不同曲風的舞蹈cover與粉絲互動。

對於不少觀眾好奇「雙胞胎到底有沒有心電感應」，樂樂和媃媃也在YouTube頻道實測，從問答題、動作題到比手畫腳，多數題目兩人都完美說出相同答案或比出整齊劃一的動作，被問到是否想過對方消失，樂樂媃媃也逗趣回應「吵架的時候有過」，讓觀眾驚呼「姐妹默契超好啊都神準」、「音樂方面異常的有默契」。

延伸閱讀：雷／熱播韓劇首位唐氏症演員 《藍調》韓志旼雙胞胎姐姐逼哭眾人

No.6 Sandy（周玗希）、Mandy（周玗涵）

四歲時出演台灣綜藝節目《齊天大聖》的雙胞胎Sandy（周玗希）、Mandy（周玗涵），因為演唱奶音版本《老鼠愛大米》、挑戰十秒掉淚等可愛才能融化網友的心，時隔16年也蛻變成亭亭玉立的美少女，甚至如願透過拾穗計畫考上清華大學，完成「即使上大學也要在一起」的夢想。



Sandy和Mandy平時也會在YouTube頻道更新自學MV舞蹈，多次駕馭不同類型的舞風也讓粉絲大讚「笑得好甜，越來越有自己的風格」，喜歡烘焙的兩人也常常製作甜點分享心得，截至目前為止YouTube頻道更是突破127萬人訂閱關注。

延伸閱讀：互相扶持卻也被殘酷比較！十大台灣演藝圈最紅話題姊妹檔

No.5 左左、右右

8年前因為戴上粉紅色安全帽、翻唱韓國女子團體Crayon Pop歌曲《Bar Bar Bar》一夕爆紅的超萌雙胞胎左左（謝佐妮）、右右（謝佑妮）擁有超高人氣，曾經四度受邀參加美國電視脫口秀《艾倫秀》的她們現在也暴風成長為國中美少女了～

正值花樣年華的左左右右除了隨時精進自己的舞蹈，兩人在錄製節目前拍攝的表情短片也飆破千位粉絲按讚，直呼「左左右右長大了」、「很像與神同行的金香起耶」、「越來越漂亮」。

延伸閱讀：張小燕《豐華》藝人大排行！專注演戲的「她」熱度贏過張惠妹

No.4 郭彥均、郭彥甫

郭彥均日前與醫護友人對話截圖被眼尖網友發現「看到這多孩子就這樣走」、「小孩越來越慘」等字句，雖然事後郭彥均緊急刪文滅火，仍引發兩派網友熱烈討論。



郭彥均曾與自己的雙胞胎弟弟郭彥甫組成「2morrow」團體，後來郭彥甫近幾年轉型為全職畫家，在臉書不時曬出自己的藝術畫作、舉辦個人畫展，近期有媒體誤植郭彥均與郭彥甫的照片，讓郭彥甫無奈發聲「長得像是我們兄弟的事，專業是你們的事，有那麼急著寫嗎？」

延伸閱讀：郭彥均「很多孩子都走了」遭出征！凌晨緊急道歉籲「善待醫療」聲量飆千筆

No.3 蔡艾軒、蔡艾宸

反骨雙胞胎「軒姐宸妹」由姊姊蔡艾軒、妹妹蔡艾宸組成，兩人日前參加Joeman「Joe是要對決」剪髮挑戰，蔡艾宸剪髮落淚事件也成為網友近期熱議話題。

軒姐宸妹近期也在個人YouTube頻道上傳與媽媽對談的生活影片，提及戀愛想法時，媽媽也給出「妳有沒有意識到要保護自己」、「家長不要很特意去反對」、「開明但是不隨便」等觀念，也讓觀眾分享「我覺得姊姊妹妹都有進步了～好喜歡」、「討論很自然也有完整的邏輯」。

延伸閱讀：反骨雙胞胎妹妹剪髮後爆哭！設計師被灌負評親回應：要有工作態度

No.2 依依、佩佩

被封為「史上最美雙胞胎」的依依（蔡依伶）和佩佩（蔡佩伶）畢業於國立台灣大學藝術學系，因為兩人的媽媽是服裝設計師，所以依依和佩佩除了涉足主持節目、拍攝演戲、擔任模特兒外，也斜槓經營韓式婚紗店。

當年依依和佩佩決定在2013年7月結婚，為了給另一半驚喜，她們還選擇瞞著對方事先拍攝全裸婚紗照，在當時成為外界關注焦點，現在兩人都升格為母親，除了曬出育兒的日常寫照，也不藏私分享旅遊景點、料理與保養訣竅，吸引大批粉絲關注～

延伸閱讀：送紅包給保姆惹毛婆婆！藝人媳婦遭罵：不尊重、沒同理心

No.1 展榮、展瑞

2011年從YouTube頻道「這群人TGOP」正式出道走紅的雙胞胎許展榮、許展瑞是網紅界人氣爆棚的搭擋組合，兄弟擔綱團隊中的團長和副團長，哥哥展榮曾跨域演出國片《我的少女時代》女主角林真心的哥哥林誠意，弟弟展瑞也不惶多讓參與劉以豪〈走吧走吧〉、田馥甄〈田〉詞曲創作。

去（2021）年展榮、展瑞正式加入華納音樂，發行《十分鐘的戀愛》、《夏夜晚風》歌曲，兩人經營的頻道也累積近80萬人訂閱，他們曾加碼透露分辨雙胞胎秘訣，可以從穿搭、五官、聲音分辨出來，如果還是不行「其實直接叫名字、大方問下去就好了」。

延伸閱讀：熟悉的好朋友最對味！15大歡樂滿點的「團體型YouTuber」追起來

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年06月15日至2022年06月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣雙胞胎藝人、網紅』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統