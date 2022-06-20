山屋加壓艙遭破壞 內政部擬修法提高罰則

位於雪霸國家公園的「素密達山屋」加壓艙藍色儲存桶內遭人棄置垃圾，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重汙染，經志工緊急清潔、搶救、測試，確認回復正常使用功能。內政部營建署今嚴正呼籲山友提高自律，切莫輕視小小行為的嚴重後果，可能汙染毀壞搶救人命的設備和設施。

營建署表示，所有登山活動朋友應共同愛惜山屋內PAC設備，勿任意破壞，以利PAC正常使用，如有發現任何設施設備損害時，請即時通報各國家公園管理處緊急處理。

營建署表示，一般國民多數在中低海拔的環境生活，登山時身體無法適應高海拔特殊的環境而造成的不適，隨著 高度上升，導致大氣壓力下降，氧氣的分壓降低，當人體無法適應缺氧環境時就會產生高山症的頭痛、頭暈、厭食、失眠、噁心、周邊水腫、全身倦怠等症狀，嚴重的話甚至會引起肺水腫造成昏迷或死亡。

因山區偏遠救援不易，國家公園內31處山屋已放置攜帶型加壓艙(Portable Altitude Chamber，PAC)供民眾緊急高山症時自行操作。

營建署說明，PAC加壓艙是供出現嚴重高山症（高海拔肺水腫、高海拔腦水腫等）的登山民眾減緩症狀的重要工具。加壓艙不需電力，只需要用腳踩加壓幫浦，可適當舒緩高山症患者之不適，爭取更多下山的時間，請山友使用過後，務必小心摺疊好，避免刮傷及保持乾燥等，並妥善放入藍色桶子保存，以嘉惠更多有需的山友使用。

營建署表示，近年山域事故中，「高山症」發生率偏高。這些放置在高山上的加壓艙，都是志工克服萬難以背運方式置放供民眾使用，並且成功救援無數民眾，如今有人任意汙染毀壞搶救人命的設備和設施，若非志工即時發現並進行回復，可能造成某日有急用的山友得不到及時救援而與親人永別，因此營建署再三呼籲山友將心比心，共同愛護山林及相關設備設施。

營建署表示，為國民親近山林，部分無人管理的山屋設施並未收費，國人使用公共資源應以永續、珍惜、自律的態度，留給其他國民同樣使用的權利。此次發現PAC設備任意塞放廚餘垃圾已損及PAC即時提供救援功能，實不可取。

營建署表示，如發現蓄意破壞者，除國家公園法第13條及雪霸國家公園區域內禁止事項第14點裁罰3千元外，目前正在修正「國家公園法」草案，對此惡意破壞公用設備的行為將提高罰則以加強嚇阻效果，希望國人發揮自律和公德心，攜手共同維護國家公園珍貴資源，讓國民登山環境更加美好。