【重磅快評】極端氣候敲門愈來愈大聲

節氣將推進到「夏至」，一年日照最長的一天，北極圈進入永晝。對台灣而言，兩個多月的梅雨期將告一段落，預報員預告梅雨鋒面已移動到長江以北，接下去滯留日本，台灣進入盛夏；這幾天不算台東背風面沉降因素的超高溫，平地也將常態出現攝氏三十六度高溫。

去年空梅後，今年大家都關心梅雨降雨情況，雖然鋒面滯留近兩個月，但雨量並不算多，山區六、七百毫米，平地少些；五月下得較多，是歷年五月排名前幾名，或許因此創下三十年來五月均溫第二低紀錄。

真的要出梅了？預報員沒說得太肯定。現況是梅雨鋒面還在華南滯留，廣東、廣西、福建今天還在降暴雨，釀生嚴重災情，不過不算異常；倒是長江以北幾個省春夏竟出現近四十攝氏度高溫，則顯示氣象越發難以捉摸；台灣去年、一六年都是空梅，人熱死，農作物乾死；尤其一六年非但空梅，平地還創下破三十九度高溫；有趣的是，氣象沒停過梅雨仍有可能的消息，遲到六月才確認空梅，希望滯留風能掃到台灣。

世界各地的氣候也愈發難以捉摸。美西破四十度已不稀奇；酷熱外加暴雨，黃石公園大面積淹水，創下近四十年首度關園；歐洲地中海南北岸都不輕鬆，西班牙、葡萄牙所在的伊比利半島，上個夏天酷暑即自東地中海一路向西蔓延，甚至北非摩洛哥也熱烘烘。地球科學家初步觀察到洋流異常，本該南北向的地中海洋流有略東西向移動跡象。

台灣氣候變化變得愈發不可測；均溫上升不會是突發，起不了警示作用，但周邊愈發頻繁的火警，扣除人為縱火，難以理解的突發、不明原因起火，氣溫上升、乾燥都是可能因素；今天早上八時多台北火車站豎井起火，還沒找到原因，但氣候乾燥的可能性很高。

承受力最低的應是農業。今年蔬果產量少，價格更翻倍長；玉荷包才貴死了上市，旋即產季進到尾聲，開花一場暴雨，結菓再下大雨，產量當然腰斬；瓜果類也慘，結果的量看還可以，一下大雨，爆果很嚴重；供應的質量大幅下滑。

極端氣候的影響漸漸浮上檯面，政府似乎束手無策，人民對節能、愛地球至今仍只是粗淺口號，苦日子迫在眼前。