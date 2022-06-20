快訊

登山商業團如何管理？專家：這個「草案」問題還很多

男童染疫後手腳指甲全變白家長嚇壞 醫師：長新冠症狀

108課綱困境加深 3年民調一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】極端氣候敲門愈來愈大聲

聯合報／ 主筆室
梅雨鋒面還在華南滯留，廣東、廣西、福建今天還在降暴雨，釀生嚴重災情。圖為福建南平的武警出動救出受困群眾。圖／中新網
梅雨鋒面還在華南滯留，廣東、廣西、福建今天還在降暴雨，釀生嚴重災情。圖為福建南平的武警出動救出受困群眾。圖／中新網

節氣將推進到「夏至」，一年日照最長的一天，北極圈進入永晝。對台灣而言，兩個多月的梅雨期將告一段落，預報員預告梅雨鋒面已移動到長江以北，接下去滯留日本，台灣進入盛夏；這幾天不算台東背風面沉降因素的超高溫，平地也將常態出現攝氏三十六度高溫。

去年空梅後，今年大家都關心梅雨降雨情況，雖然鋒面滯留近兩個月，但雨量並不算多，山區六、七百毫米，平地少些；五月下得較多，是歷年五月排名前幾名，或許因此創下三十年來五月均溫第二低紀錄。

真的要出梅了？預報員沒說得太肯定。現況是梅雨鋒面還在華南滯留，廣東、廣西、福建今天還在降暴雨，釀生嚴重災情，不過不算異常；倒是長江以北幾個省春夏竟出現近四十攝氏度高溫，則顯示氣象越發難以捉摸；台灣去年、一六年都是空梅，人熱死，農作物乾死；尤其一六年非但空梅，平地還創下破三十九度高溫；有趣的是，氣象沒停過梅雨仍有可能的消息，遲到六月才確認空梅，希望滯留風能掃到台灣。

世界各地的氣候也愈發難以捉摸。美西破四十度已不稀奇；酷熱外加暴雨，黃石公園大面積淹水，創下近四十年首度關園；歐洲地中海南北岸都不輕鬆，西班牙、葡萄牙所在的伊比利半島，上個夏天酷暑即自東地中海一路向西蔓延，甚至北非摩洛哥也熱烘烘。地球科學家初步觀察到洋流異常，本該南北向的地中海洋流有略東西向移動跡象。

台灣氣候變化變得愈發不可測；均溫上升不會是突發，起不了警示作用，但周邊愈發頻繁的火警，扣除人為縱火，難以理解的突發、不明原因起火，氣溫上升、乾燥都是可能因素；今天早上八時多台北火車站豎井起火，還沒找到原因，但氣候乾燥的可能性很高。

承受力最低的應是農業。今年蔬果產量少，價格更翻倍長；玉荷包才貴死了上市，旋即產季進到尾聲，開花一場暴雨，結菓再下大雨，產量當然腰斬；瓜果類也慘，結果的量看還可以，一下大雨，爆果很嚴重；供應的質量大幅下滑。

極端氣候的影響漸漸浮上檯面，政府似乎束手無策，人民對節能、愛地球至今仍只是粗淺口號，苦日子迫在眼前。

梅雨 高溫 地中海

延伸閱讀

南亞暴雨釀洪災 孟加拉、印度已84死 近600萬人受困

今年雨下特別多？ 彭啟明：一二十年來少有的「完整梅雨季」

梅雨終於走了 吳德榮：天氣悶熱防中暑 午後雷陣雨

馬祖大雨特報 專家指梅雨鋒面幾乎觸陸 中部以北雷雨

相關新聞

山屋加壓艙遭破壞 內政部擬修法提高罰則

位於雪霸國家公園的「素密達山屋」加壓艙藍色儲存桶內遭人棄置垃圾，導致加壓艙橡膠管子及相關零件嚴重汙染，經志工緊急清潔、搶...

出境旅遊調查 歐洲詢問度增、衝10日以上長天數

台灣邊境逐步解封，準備好出國玩了嗎？雄獅（2731）日前進行「出境旅遊意願調查」，發現旅客旅遊習慣改變的三大趨勢，包含歐...

熱翻！全台8縣市高溫特報 吳德榮：留意午後局部雷陣雨

中央氣象局表示，今明兩天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，馬祖也有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後...

10年翻倍 全台年用近40億個一次性飲料杯

珍珠奶茶等手搖飲盛行全台，便利商店又發展咖啡等現沖泡飲品，因多為喝完就丟的一次性材質，造成垃圾爆量。環保署二○一○年曾調...

發泡錠「維生素C＋鋅」增免疫力？ 藥師示警：2類人喝恐會反效果

因應國內疫情持續延燒，民眾為了增強自身免疫力，開始採用食療的方式，市面上的保健食品賣得嚇嚇叫，尤其以發泡錠更為熱銷，對於難以吞藥丸的小孩、老人來說無非是一大福音；不過，有藥師提醒，儘管維生素發泡錠方便攝取，但有2類人最好「慎用」！

熱議題／全面禁用有難度 先禁保麗龍杯 不能再拖

環保署要求地方政府二○二四年前提報限用一次用塑膠飲料杯措施，但許多縣市還沒規畫。環團說，要立刻全面限用不容易，但也不該一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。