冷氣26度還是好熱？ 台電傳授5招既省錢又涼爽

近來天氣炎熱，冷氣的用電需求隨之大增，許多民眾想要長時間吹冷氣，卻又害怕電費爆表，一名網友就在網上抱怨天氣實在太熱，自己平時冷氣吹24到26度，但聽聞有朋友只開29、30度，令他十分詫異，於是上網請教大家冷氣通常都調幾度。對此，台電一直以來都有宣導省電妙方，教民眾如何在炎炎夏熱省下大筆電費。

一名網友在PTT上發文詢問「大家冷氣都開幾度？」，原po說他平時都先開24度左右，等涼了再轉成26度，「雖然說提倡開26度剛剛好，但我自己覺得剛開的時候26度好熱喔，外面店家很多都低於26度吧！」，不過他最近聽到一位朋友冷氣只開29、30度，讓他驚訝表示「那是暖氣吧」。

關於冷氣究竟該調幾度，台電建議最佳溫度是26到28度，再輔以電風扇增加空氣流動，且冷氣每調高1度，就可節省6%電力。而且台電提醒，一開始溫度切勿調得太低，會造成冷氣剛開始運轉時，就為了達到設定溫度高功率運轉，大幅增加耗電量。另外，可以善用冷氣的「舒眠」功能，因睡覺時人體的新陳代謝下降，同樣的溫度到半夜就會覺得冷，而舒眠能在入睡後將溫度逐漸上調1-2度，達到省電的效果。

除了溫度設定，台電也強調，每隔2-3週就應定期清潔冷氣濾網，不僅能省電，還能讓吹出來的空氣更乾淨。若有餘力還可汰舊換新，使用能源效率1級的變頻冷氣，過往的定頻冷氣當室內溫度降到設定溫度時就會停止運轉，而變頻則改以較低頻運轉，減少開關壓縮機次數就能省電，尤其長時間使用冷氣者會特別有感。

此外，許多網友指出「空間大小」和「冷氣噸數」才是重要關鍵，「得要看冷氣機和空間大小耶！我房間我都開28度、27度就很冷了，但是客廳得開到24度還是覺得不夠涼」、「看室內大小以及冷氣噸位，條件都足夠的情況下，其實28度就非常足夠了」、「冷氣新舊或大小也有蠻大程度會影響溫度的 應該不能只看數字就定論」、「看冷氣噸數吧，我個人開28、29左右，算是蠻夠力的」。