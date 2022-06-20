高雄春天藝術節壓軸鉅作 普契尼歌劇《蝴蝶夫人》

高雄春天藝術節今年製作全版經典歌劇《蝴蝶夫人》，跳脫傳統相銜現代的手法，將故事時空轉換來到當代，以不同的元素交錯呈現，讓傳統與現代的結合產生更具吸引力的戲劇張力與衝突。導演馬修‧巴克利Matthew Barclay用獨到細膩的手法，整合縝密的人物、舞台、服裝及燈光設計，編織出一齣現代版感人肺腑的全新時代歌劇，7月1日與3日在在衛武營歌劇院演出兩場，購票可洽OPENTIX兩廳院售票網

普契尼歌劇《蝴蝶夫人》是高雄春天藝術節的壓軸鉅作。 圖∕高雄市政府文化局提供

春藝每年的自製歌劇，幾乎場場完售，包括2015《魔笛》、2016《茶花女》、2017《卡門》、2018《波希米亞人》，睽違4年再推出普契尼歌劇《蝴蝶夫人》，導演、男主角都已在上周陸續抵高雄，配合政府防疫規定入境隔離中，預計6月與全劇演出者展開密集排練時程。

《蝴蝶夫人》是一部傳世經典，同個劇本但各家都有不同的演譯方式。春藝《蝴蝶夫人》走的是日本意象、傳統與現代並進，蝴蝶象徵著美麗，卻也脆弱不堪，如同她華麗又悲壯的短暫一生。《蝴蝶夫人》因完美結合東方文化與西方傳統歌劇特質，被視為普契尼最動聽的歌劇作品之一。

高雄市副市長史哲（左四）率《蝴蝶夫人》鑽石演創陣容邀請觀眾一起進劇場看戲。 圖∕高雄市政府文化局提供

原劇本故事講述一位美國軍官與日本藝妓的愛情故事，以廿世紀初日本長崎為背景，美國海軍平克頓經人介紹，娶了年僅15歲的日本藝妓巧巧（即蝴蝶夫人）為妻；穿越時空劇本安排來到現今，蝴蝶化身為在夜總會駐唱的美麗歌手，她屈於家族與夜總會經營困境的壓力下，允諾要跟美軍軍官也是投資客平克頓結婚，日後蝴蝶生下一男孩、平克頓也返美尋找資金；3年過去，平克頓卻因金錢而另娶美國富家女凱特，並想把男孩接回美國。在面對愛人失信背叛的破碎心情下，為了讓孩子有更好未來，蝴蝶以自殺的方式結束這場異國戀悲劇，為了愛作足成全。

《蝴蝶夫人》蝴蝶與鈴木。 圖∕高雄市政府文化局提供

演出卡司方面，《蝴蝶夫人》女主角巧巧由百變女高音林玲慧擔綱，男主角平克頓一角，邀請1995年電影版《蝴蝶夫人》當年男主角、男高音卓克希爾Richard Troxell來台，同時集結國內菁英聲樂家巫白玉璽、翁若珮、羅俊穎、張殷齊、王郁馨、李增銘及謝銘謀參與演出。本劇由指揮楊智欽率領高雄市交響樂團演繹全齣動人音樂；導演則再度邀請曾任澳洲雪梨歌劇院駐館導演馬修‧巴克利(Matthew Barclay)擔任，謹此向一代作曲大師致意，也獻給每位為愛勇敢的現代男女。

《蝴蝶夫人》導演馬修巴克利。 圖∕高雄市政府文化局提供

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