快訊

地震影響？滿州雷霆操演雷霆2000火箭彈爆炸 民眾驚恐要求說明

台積電股價500元失守 今年市值蒸發5兆元

台灣考招制度換湯不換藥？3關鍵字看美國名校怎麼做

高雄春天藝術節壓軸鉅作 普契尼歌劇《蝴蝶夫人》

文／ 高雄市政府文化局提供

高雄春天藝術節今年製作全版經典歌劇《蝴蝶夫人》，跳脫傳統相銜現代的手法，將故事時空轉換來到當代，以不同的元素交錯呈現，讓傳統與現代的結合產生更具吸引力的戲劇張力與衝突。導演馬修‧巴克利Matthew Barclay用獨到細膩的手法，整合縝密的人物、舞台、服裝及燈光設計，編織出一齣現代版感人肺腑的全新時代歌劇，7月1日與3日在在衛武營歌劇院演出兩場，購票可洽OPENTIX兩廳院售票網

普契尼歌劇《蝴蝶夫人》是高雄春天藝術節的壓軸鉅作。 圖∕高雄市政府文化局提供
普契尼歌劇《蝴蝶夫人》是高雄春天藝術節的壓軸鉅作。 圖∕高雄市政府文化局提供

春藝每年的自製歌劇，幾乎場場完售，包括2015《魔笛》、2016《茶花女》、2017《卡門》、2018《波希米亞人》，睽違4年再推出普契尼歌劇《蝴蝶夫人》，導演、男主角都已在上周陸續抵高雄，配合政府防疫規定入境隔離中，預計6月與全劇演出者展開密集排練時程。

《蝴蝶夫人》是一部傳世經典，同個劇本但各家都有不同的演譯方式。春藝《蝴蝶夫人》走的是日本意象、傳統與現代並進，蝴蝶象徵著美麗，卻也脆弱不堪，如同她華麗又悲壯的短暫一生。《蝴蝶夫人》因完美結合東方文化與西方傳統歌劇特質，被視為普契尼最動聽的歌劇作品之一。

高雄市副市長史哲（左四）率《蝴蝶夫人》鑽石演創陣容邀請觀眾一起進劇場看戲。 圖∕高雄市政府文化局提供
高雄市副市長史哲（左四）率《蝴蝶夫人》鑽石演創陣容邀請觀眾一起進劇場看戲。 圖∕高雄市政府文化局提供

原劇本故事講述一位美國軍官與日本藝妓的愛情故事，以廿世紀初日本長崎為背景，美國海軍平克頓經人介紹，娶了年僅15歲的日本藝妓巧巧（即蝴蝶夫人）為妻；穿越時空劇本安排來到現今，蝴蝶化身為在夜總會駐唱的美麗歌手，她屈於家族與夜總會經營困境的壓力下，允諾要跟美軍軍官也是投資客平克頓結婚，日後蝴蝶生下一男孩、平克頓也返美尋找資金；3年過去，平克頓卻因金錢而另娶美國富家女凱特，並想把男孩接回美國。在面對愛人失信背叛的破碎心情下，為了讓孩子有更好未來，蝴蝶以自殺的方式結束這場異國戀悲劇，為了愛作足成全。

《蝴蝶夫人》蝴蝶與鈴木。 圖∕高雄市政府文化局提供
《蝴蝶夫人》蝴蝶與鈴木。 圖∕高雄市政府文化局提供

演出卡司方面，《蝴蝶夫人》女主角巧巧由百變女高音林玲慧擔綱，男主角平克頓一角，邀請1995年電影版《蝴蝶夫人》當年男主角、男高音卓克希爾Richard Troxell來台，同時集結國內菁英聲樂家巫白玉璽、翁若珮、羅俊穎、張殷齊、王郁馨、李增銘及謝銘謀參與演出。本劇由指揮楊智欽率領高雄市交響樂團演繹全齣動人音樂；導演則再度邀請曾任澳洲雪梨歌劇院駐館導演馬修‧巴克利(Matthew Barclay)擔任，謹此向一代作曲大師致意，也獻給每位為愛勇敢的現代男女。

《蝴蝶夫人》導演馬修巴克利。 圖∕高雄市政府文化局提供
《蝴蝶夫人》導演馬修巴克利。 圖∕高雄市政府文化局提供

高雄春天藝術節歌劇《蝴蝶夫人》購票請上OPENTIX兩廳院生活售票網，節目相關資訊請上高雄春天藝術節官網或春藝臉書查詢。本節目特別感謝HINO TAIWAN、藝文支持雷科公司。

高雄春天藝術節官網：https://ksaf.khcc.gov.tw/

高雄市政府文化局 廣告

相關新聞

熱翻！全台8縣市高溫特報 吳德榮：留意午後局部雷陣雨

中央氣象局表示，今明兩天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，馬祖也有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後...

10年翻倍 全台年用近40億個一次性飲料杯

珍珠奶茶等手搖飲盛行全台，便利商店又發展咖啡等現沖泡飲品，因多為喝完就丟的一次性材質，造成垃圾爆量。環保署二○一○年曾調...

熱議題／全面禁用有難度 先禁保麗龍杯 不能再拖

環保署要求地方政府二○二四年前提報限用一次用塑膠飲料杯措施，但許多縣市還沒規畫。環團說，要立刻全面限用不容易，但也不該一...

熱議題／少數縣市有意願 地方政府觀望 限塑緩慢

環保署原擬今年七月全台禁用保麗龍杯，但地方盼給緩衝期，環保署改要求地方在二○二四年底前提報飲料店、超商、速食店、超市限用...

不只中獎 買彩券也是在助人

國內發行公益彩券已超過廿年，購買彩券對民眾來說，從最初的「一券在手，希望無窮」逐漸進展到如今懷抱「讓好事發生」的想法。中...

玉山主峰攻頂人龍 這麼遠的地方竟看到了

網友顏文彬在臉書上發文，他在17日清晨4時在澎湖拍攝玉山主峰，不只山型清楚，還拍到了正在攻頂玉山主峰山友頭燈串起的燈流。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。