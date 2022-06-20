熱翻！全台8縣市高溫特報 吳德榮：留意午後局部雷陣雨

中央氣象局表示，今明兩天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，馬祖也有局部短暫陣雨，清晨至上午南部地區有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，今天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，桃園至苗栗、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風，請注意；今日東南部地區有焚風發生的機率，明日東南部地區有局部短暫陣雨。

氣象局針對全台8縣市發布高溫特報，東南部地區有焚風發生的機率，中午前後台北市、臺東縣地區，高雄市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新北市地區，雲林縣、臺南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(20日)晨觀測資料顯示：台灣上空雲層稀疏，無降水回波，亦無降雨。金門有濃霧。

他說，今晨截至4：53各地區平地最低氣溫大多在22至24之間〔北部(基隆七堵區)22.1度，中部(南投中寮鄉)22.0度，南部(台南南化區)23.8度，東部(花蓮壽豐鄉)22.3度〕。

吳德榮表示， 今(20)日各地晴朗炎熱，局部地區有36度以上高溫，應注意防曬、防中暑；「太平洋高壓」仍偏弱，大氣不穩定、午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及大台北部分平地受影響，有較大雨勢，應注意。今日各地氣溫：北部22至36度，中部22至35度，南部23至36度，東部22至36度。

吳德榮說，明日至週四(21至23日)「太平洋高壓」逐漸增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍略縮小，大部分在山區，少部分平地受影響。週五至下週日(24至26日)「太平洋高壓」逐漸東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍略增多。