2024年前提限用一次性飲料杯 不少地方政府仍在觀望

環保署原擬今年7月1日全台禁用保麗龍杯，但地方希望給予緩衝期，環保署改要求地方在2024年底前提報飲料店、超商、速食店、超級市場限用一次性塑膠飲料杯政策，但目前僅台北、高雄、台南等少數縣市有意願，多數縣市仍在觀望，環保署表示，會優先輔導離島縣市規畫。

高雄市環保局長張瑞琿表示，高雄市支持一次性飲料杯減量，因考量廠商有存量、或轉型等問題，再加上宣導期，環保局計畫在今年底前提報執行內容，經環保署審核通過後明年7月起實施。

台南市環保局長謝世傑表示，環保署授權地方針對保麗龍等一次性飲料杯的限用自訂實施時間，考量到與鄰近縣市屬於一日生活圈，為免大家實施時間不一致，造成民眾的不便，將與鄰近縣市的高雄、嘉義等縣市溝通，協調出一致性作法，希望能在明年底前實施。

新北環保局表示，環保署修法是分兩階段，第一階段是飲料店、超商、大賣場、速食店等四大連鎖業者要提供自備杯5元優惠，第二階段是規定業者要提供一定比例的循環杯、紙杯等，第一階段是7月上路，但第二階段中央讓地方因地制宜，新北目前沒有預設時間點。新北環保局指出，會看第一階段業者配合度再決定，目前還沒有討論。

桃園環保局表示，去年4月起已與市府周邊的超商合作，推出民眾使用循環杯享有3元優惠，周五當天5元優惠；去年也修法通過，今年7月起超商、速食店需提供重複性容器，預估一年可減少7%、約2450萬個的一次性飲料杯。

至於針對一次性飲料杯限制實施對象及實施方式，或是否禁用保麗龍飲料杯，桃園環保局表示，市府已召開四次研商會，為避免各地作法不一，造成業者難以依循，環保局目前還在和各飲料業者持續溝通中，尚無定案。

北市環保局長劉銘龍表示，從源頭減量解決塑膠垃圾問題，不只減少廢棄物，也有助於達成淨零碳排，北市提出的淨零轉型路徑中，規畫2030年全市禁用一次性餐具、用品等塑膠製品，輔導業者全面建置循環容器。

北市環保局副局長盧世昌說，未來一次性餐具將分階段減用，先讓餐飲業不免費提供，預估2030年全面禁止一次性餐具，同時推動循環容器使時、2040年導入碳捕捉再利用（封存）技術，並朝2050年80％資源回收率為目標推動，今年持續擴大循環容器借還，預計可達6萬杯次，再逐年提升至10萬。

台中環保局表示，已列管近3千家飲料店、便利商店、速食店及超級市場等四類連鎖業者，目前大部分業者都願意配合，且認同環保政策立意良善。另外，台中環保局列管的業者只有一家使用保麗龍杯，2年前已要求禁用，目前未發現有新增用保麗龍杯的業者，如有發現也會要求禁止提供。

環保署表示，會先鼓勵離島縣市規畫限用一次性塑膠飲料杯措施，但確實需要一些時間研擬，各地政府也需要跟轄內業者充分討論，有些縣市已開始啟動相關前置作業。