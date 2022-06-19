十年用量竟翻倍 全台每年浪費近40億個一次性飲料杯

珍珠奶茶等手搖飲盛行全台，近年便利商店又發展咖啡等現沖泡飲品，路上經常人手一杯，且多為一次性材質喝完就丟、垃圾爆量。環保署十年前調查，全台每年約用15億個飲料杯，近期再度調查發現2020年全台年耗將近40億個一次性飲料杯、重達4.7萬公噸，十年用量直接翻倍。

市售一次性飲料杯分中杯、大杯，高度多在12至18公分之間，若以平均高度15公分計算，全台每年使用將近40億個一次性飲料杯，相當於可堆疊118萬座101大樓，用量相當驚人，對環境造成重大負荷。

根據環保署最新調查2020年全國一次性飲料杯使用狀況，約有五成七使用塑膠材質，其次淋膜紙占四成，剩餘少數才是相對友善的生物可分解材質，但若沒有妥善分類，一樣會被丟進焚化爐。

以各行各業用量進一步分析，飲料店一年使用超過17億個飲料杯，占全體約四成三，全台用量最大；其次為一般攤販、占整體一成九，此外超商、有店面的餐飲業、早餐店用量也不少，各占全體一成至一成二左右。

為減少一次性飲料杯用量，環保署4月公告修法，今年7月1日起飲料店、超商、大賣場、速食店等四大連鎖業者，要提供自備杯5元優惠，連鎖速食店、超商明年起也要提供循環杯。但根據此次調查，一般攤販、早餐店或店面餐飲業使用量也相當大，卻不在此次修法管制對象。

環保署表示，其餘業者部分要慢慢調整，原則上希望用「以大帶小」的方式推進，由連鎖大型企業先做，再逐步影響到其他中小型業者，還需要一段時間，目前也在收集各業者對於5元優惠、循環杯措施的相關作法，希望如期執行，達到減量效果。

環保署表示，國內手搖飲料長年蓬勃發展，一直有許多新的品牌成立，超商也積極開拓咖啡等飲料業務，確實導致一次性飲料杯用量增長，但近年使用自備杯消費者其實也變多，相信可以透過政策引導，逐步改善狀況。