減塑腳步要加快 環團促地方提飲料杯限用措施

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署今年修法，要求地方政府2024年以前要提報限用一次性塑膠飲料杯措施。記者葉信菉／攝影
環保署今年修法，要求地方政府2024年以前要提報限用一次性塑膠飲料杯措施。記者葉信菉／攝影

環保署修法要求地方政府2024年以前要提報限用一次性塑膠飲料杯措施，但許多縣市還沒有提報規畫，環團表示，要立刻全面限用不容易，但也不該一拖再拖，地方政府應盡快盤點轄內縣市業者狀況，擬定有效可落實的政策，環保署也可透過考核等行政手段，督促地方盡快提出。

綠色和平減塑專案主任張凱婷說，環保署下放讓地方提報限用一次性飲料杯，是很大的政策突破，但許多地方縣市都還沒有計畫相當可惜，其實台南、台中早已禁用保麗龍杯，代表地方政府本來就可先做，其他地方至少可先禁用保麗龍杯，並盡快盤點業者狀況，才能進一步擬定限用措施。

張凱婷表示，循環杯政策也應擴及中小型飲料店或一般攤販等個體業者，但他們更需要仰賴地方政府提供因地制宜的解決方案，例如導入公共循環杯，中小型業者可更方便參與。

看守台灣協會祕書長謝和霖表示，塑膠杯材質相當多，地方政府恐不敢一次全面禁用，為讓地方提出具體可行的措施，中央可訂定提報原則等行政指導方式讓地方依循辦理，違反規定就可能影響考核或補助經費；蘭嶼、綠島等離島應直接禁用一次飲料杯，因為離島易於推廣循環杯，且沒有焚化爐就更要加強減塑。

明年起連鎖超商、速食店必須依法提供循環杯，謝和霖說，應擴大到飲料店等其他業者，且循環杯不該一家業者一套系統，若能擬定通用的系統跟規格，其他業者能更容易參與，消費者借用歸還也更便利，「否則到這家店用一種App、到別家店又用另一種App，真的會煩死」。

環保署 保麗龍

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