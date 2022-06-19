快訊

基隆城博會最後1天 「KEELUNG」地標遭雷擊無法展演

獨／資深男偶像確診4天未進食 曝喝水像「吞刀片」

突來大水！5大人1小孩受困大甲溪沙洲 消防拉繩索救援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山主峰攻頂人龍 這麼遠的地方竟看到了

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾在凌晨4時從澎湖拍玉山，拍到了山友攻頂時頭燈串成的燈流。圖／翻攝顏文彬臉書
民眾在凌晨4時從澎湖拍玉山，拍到了山友攻頂時頭燈串成的燈流。圖／翻攝顏文彬臉書

網友顏文彬在臉書上發文，他在17日清晨4時在澎湖拍攝玉山主峰，不只山型清楚，還拍到了正在攻頂玉山主峰山友頭燈串起的燈流。顏文彬在臉書上感性的說：「有機會登玉山的山友，記得登山時要回頭向西邊的澎湖打聲招呼，我也正在默默祝福你攻頂成功」。

網友的貼文引發不少民眾留言表示讚嘆，認為從澎湖這麼遠的距離竟然能拍到玉山真不簡單。資深山友王先生說，澎湖距離玉山主峰直線距離約110公里，只要天氣好，拍到玉山並不困難，但能拍到攻頂玉山主峰的山友頭燈，還是很難得的照片。王先生指出，顏文彬的照片把玉山山脈拍得很清楚，從玉山北峰到主峰都可清晰分辨。

王先生說，台灣說大不大，常可遠眺遠方的山脈。像是在台北大屯山上可以看到聖稜線，天氣好時連南湖大山、雪山都看得到。在台中市也可以很清楚的看到玉山主峰，尤其冬天高山降雪時，山頭白成一片，很好辨識。

另有澎湖人林先生說，天氣好時從澎湖不只可看到玉山，還可以看到位於雲林縣麥寮鄉的六輕煙囪。

另有網友提出他從台北市拍攝大霸尖山主峰的照片，兩地距離約70公里。圖／讀者王先生提供
另有網友提出他從台北市拍攝大霸尖山主峰的照片，兩地距離約70公里。圖／讀者王先生提供

玉山 澎湖 山友

延伸閱讀

中國籍流刺網漁船越界作業 澎湖海巡押返人船

解決護理人力不足 澎湖產官學合作興學進修

馬拉松／結合跨海加跳島 菊島澎湖跨海馬11月登場

謝謝山神賜予好風景！ 玉山北主東三天兩夜　崩壁、攀岩、碎石坡想得到的都來了

相關新聞

玉山主峰攻頂人龍 這麼遠的地方竟看到了

網友顏文彬在臉書上發文，他在17日清晨4時在澎湖拍攝玉山主峰，不只山型清楚，還拍到了正在攻頂玉山主峰山友頭燈串起的燈流。...

一張圖看天氣！未來一周天氣分兩階段 降雨熱點曝光

中央氣象局表示，未來一周天氣分為兩階段，周一、周二為多雲到晴，南部、東南部清晨有零星雨，大台北、東北部、山區午後有局部雷...

台鐵公司化後資本額暫訂800億元 工會指不合理憂破產

台鐵公司化條例已通過，另有16項子法正由台鐵勞資協商。有關資本額部分，在公司章程中暫訂新台幣800億元，台灣鐵路工會認為...

彰化139縣道的美麗與哀愁 馳騁美景背後是死亡車禍與1年4萬張罰單

今年3月，來自台南的一對新人在彰化縣八卦山縣道139線旁的顏氏牧場，歡喜舉辦戶外婚禮，結果出席婚禮的300名親友團近日陸續收到50多張超速罰單，親友向新人家長訴苦，讓去年1年即開出4萬張罰單的139線，再次聲名大噪。

台灣開放嬰幼兒接種莫德納 卻是家長天人交戰的開始

衛福部食藥署核准6個月至5歲兒童的莫德納疫苗緊急使用授權，拼上新冠疫苗最後一塊拼圖。美國調查指出，32%家長選擇觀望再決定，正是身為父母在大疫情時代下的考驗；專家建議通過臨床試驗的幼童疫苗就盡快接種，才能預防中重症。 育有2歲幼童的上班族黃小姐6月17日看到食藥署核准莫德納幼童疫苗後，她說，再考慮一下好了，新的疫苗對小孩的發展有什麼影響，誰都不曉得。擔任業務的張先生希望4歲女兒可以及早接種幼童疫苗，雖然對幼童的保護力好像不高，但更怕小孩染疫後併發腦炎、住院，能打就打。...

大雷雨警戒範圍擴大 北北基苗栗南投慎防劇烈降雨

氣象局發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天基隆北海岸、大台北地區及苗栗至桃園、宜蘭、南投山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。