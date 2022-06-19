聽新聞
test
0:00 / 0:00
玉山主峰攻頂人龍 這麼遠的地方竟看到了
網友顏文彬在臉書上發文，他在17日清晨4時在澎湖拍攝玉山主峰，不只山型清楚，還拍到了正在攻頂玉山主峰山友頭燈串起的燈流。顏文彬在臉書上感性的說：「有機會登玉山的山友，記得登山時要回頭向西邊的澎湖打聲招呼，我也正在默默祝福你攻頂成功」。
網友的貼文引發不少民眾留言表示讚嘆，認為從澎湖這麼遠的距離竟然能拍到玉山真不簡單。資深山友王先生說，澎湖距離玉山主峰直線距離約110公里，只要天氣好，拍到玉山並不困難，但能拍到攻頂玉山主峰的山友頭燈，還是很難得的照片。王先生指出，顏文彬的照片把玉山山脈拍得很清楚，從玉山北峰到主峰都可清晰分辨。
王先生說，台灣說大不大，常可遠眺遠方的山脈。像是在台北大屯山上可以看到聖稜線，天氣好時連南湖大山、雪山都看得到。在台中市也可以很清楚的看到玉山主峰，尤其冬天高山降雪時，山頭白成一片，很好辨識。
另有澎湖人林先生說，天氣好時從澎湖不只可看到玉山，還可以看到位於雲林縣麥寮鄉的六輕煙囪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言