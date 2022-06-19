玉山主峰攻頂人龍 這麼遠的地方竟看到了

網友顏文彬在臉書上發文，他在17日清晨4時在澎湖拍攝玉山主峰，不只山型清楚，還拍到了正在攻頂玉山主峰山友頭燈串起的燈流。顏文彬在臉書上感性的說：「有機會登玉山的山友，記得登山時要回頭向西邊的澎湖打聲招呼，我也正在默默祝福你攻頂成功」。

網友的貼文引發不少民眾留言表示讚嘆，認為從澎湖這麼遠的距離竟然能拍到玉山真不簡單。資深山友王先生說，澎湖距離玉山主峰直線距離約110公里，只要天氣好，拍到玉山並不困難，但能拍到攻頂玉山主峰的山友頭燈，還是很難得的照片。王先生指出，顏文彬的照片把玉山山脈拍得很清楚，從玉山北峰到主峰都可清晰分辨。

王先生說，台灣說大不大，常可遠眺遠方的山脈。像是在台北大屯山上可以看到聖稜線，天氣好時連南湖大山、雪山都看得到。在台中市也可以很清楚的看到玉山主峰，尤其冬天高山降雪時，山頭白成一片，很好辨識。